"Ростелеком" подключил к оптике крупные центры бизнеса и торговли в Пензенской области

С мая по июль 2018 года "Ростелеком" подключил к оптике пять крупных центров бизнеса и торговли в Пензенской области. Для этого компания построила более трех километров линий связи. Собственники и арендаторы помещений получили возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами оператора.

Оборудование провайдера установлено на территории торгового центра "Март", центра автосервиса "Глобус" и предприятия "НИИПТхиммаш" в Пензе, а также в "Алексеевской базе" и торговом центре "Пассаж" в Кузнецке.

Директор Пензенского филиала ПАО "Ростелеком" Лев Дятлов: "Мы видим рост популярности облачных технологий в сегменте малого и среднего бизнеса. Цифровые сервисы помогают предпринимателям повысить эффективность внутренних коммуникаций, качество обслуживания клиентов и сократить затраты на связь. Для подключения услуг абонентам не нужно приобретать серверы и программное обеспечение, достаточно скоростного интернета. А всю техническую работу мы возьмем на себя".

