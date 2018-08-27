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Отраслевые новости: Россия

На ледоколе "Сибирь" в Васильевского острова замкнул силовой кабель на 380 вольт, горения не было - источник

На ледоколе Сибирь в Васильевского острова замкнул силовой кабель на 380 вольт, горения не было - источник

27 августа 2018, 11:45
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, КАБЕЛЬ

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Сегодня, 27 августа, появилась информация от очевидцев о том, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар на атомном ледоколе "Сибирь". Согласно информации, на судне произошло короткое замыкание в силовом кабеле 380 вольт, после которого не последовало возгорание.

Пожарные спасатели и оперативные службы работают на месте.

Ледокол "Сибирь" - первый серийный атомный ледокол проекта 22220, который на данный момент доделывают на Балтийском заводе. В сентябре 2017 года судно спустили на воду.

Примерная дата сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2019 года.

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