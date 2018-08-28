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Начались технические испытания на железнодорожной линии "Карши – Китаб"

Начались технические испытания на железнодорожной линии Карши – Китаб

27 августа 2018, 15:15
Рубрика: В мире
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Как сказано в сообщении национального перевозчика Республики Узбекистан и оператора проведённой реконструкции АО "Узбекистон темир йуллари", всего было модернизировано и электрифицировано более 120 километров путей. В работах было занято около 300 человек и примерно 100 единиц строительной и ремонтной техники. В процессе реконструкции были установлены железобетонные опоры, консоли и контактные линии. Кроме того, компания соорудила два железнодорожных моста, модернизировала несколько станций и возвела около 20 искусственных сооружений различного назначения. Проект обошёлся оператору примерно в 460 млрд узбекских сум ($58,9 млн).

Теперь на линии необходимо проверить работоспособность всех систем. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, сначала по реконструированному полотну проехал электровоз. Затем пробный рейс совершил скоростной поезд Afrosiyob. Все тесты должны быть закончены в самое ближайшее время. Как уточнили представители компании, открытие линии "Карши – Китаб" станет хорошим подарком для пассажиров к 27-й годовщине независимости Республики, которая отмечается 1 сентября.

"Большая Азия"

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