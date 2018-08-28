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Отраслевые новости: Россия

Хабаровские трассы примут многомиллионный "инвестиционный душ"

Хабаровские трассы примут многомиллионный инвестиционный душ

27 августа 2018, 17:43
Рубрика: Россия
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Китайская корпорация вложит огромные средства в строительство платных трасс в районе краевого центра. Представители российских и китайских компаний заключили ряд соглашений о сотрудничестве в рамках форума делового сотрудничества "Чэнду – Москва", прошедшего в столице, сообщает ТАСС.

– Российско-китайские отношения находятся на пике своего исторического развития. Это золотой момент для бизнеса России и Китая, который предоставляет предпринимателям двух стран большие возможности, – полагает секретарь городского комитета города Чэнду Фань Жуйпин.

Среди новых партнерств немало документов, подписанных в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. Так, КНР и "Российские железные дороги" проговорили движение поезда, который свяжет Чэнду с Европой. Оператором нового маршрута является китайская железнодорожная компания CIPI. Еще одно соглашение, подписанное на форуме, касается строительства платных дорог в районе Хабаровска. Объем сделки между российской инвестиционно-строительной группой "ВИС" и Транспортной инвестиционной корпорацией Чэнду оценивается в $945 млн. Напомним, что недавно корпорация Harbin Dongjin Group заявила о намерении построить специализированный грузовой речной порт для перевалки зерновых на юге Хабаровского края.

logirus.ru

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