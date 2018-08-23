"Янтарьэнерго" займется реконструкцией сетей Кизлярского района Дагестана

Генеральный директор "Янтарьэнерго" Игорь Маковский и управляющий директор "Чеченэнерго" Русланбек Докуев провели рабочую встречу в Калининграде. Главы двух сетевых компаний обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках реализации программы реконструкции и развития сетей МРСК Северного Кавказа, а также дали оценку эффективности уже реализованным мероприятиям на территории Калининградской области и Чеченской Республики. Одной из основных тем повестки стала цифровизация электросетевого комплекса.

"Согласно распоряжению генерального директора ПАО "Россети" Павла Ливинского, все дочерние организации компании в ближайшие пять лет будут оказывать поддержку МРСК Северного Кавказа и принимать непосредственное участие в мероприятиях по реконструкции электросетевого хозяйства Дагестана. "Янтарьэнерго" будет вести работу на территории Кизлярских районных электрических сетей", - заявил Игорь Маковский.

Чеченским энергетикам интересен опыт "Янтарьэнерго" в области цифровизации, мероприятий по снижению потерь электроэнергии и развития возобновляемых источников энергии. В ходе деловой встречи сторонами определены ключевые направления в сотрудничестве, которые станут основой для заключения соглашения между электросетевыми компаниями.

"Достигнутые результаты "Янтарьэнерго" в рамках реализации программы развития и реконструкции сетей, цифровизации электросетевого комплекса впечатляют. На вашем примере видно, что все достижимо. Энергетики Калининградской области по сравнению с чеченскими ушли далеко вперед. Поэтому опыт "Янтарьэнерго" для нас очень полезен. Но мы приложим все усилия, чтобы и "Чеченэнерго" могли быть полезными для вас", - заявил Русланбек Докуев. ⠀

После совещания Русланбеку Докуеву продемонстрировали один из ключевых объектов энергетики Калининградской области – подстанцию 110 киловольт "Береговая". Это первая и пока единственная подстанция закрытого типа, построенная в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018.

Отметим, это ответный визит чеченских энергетиков. Первая рабочая встреча руководителей сетевых компаний прошла в Грозном в рамках проведения первых Всероссийских учений энергетиков на территории Северного Кавказа.

