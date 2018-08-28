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Отраслевые новости: Россия

Белэнергомаш-БЗЭМ подвел промежуточные итоги по внедрению технологий производственной системы Росатома

Белэнергомаш-БЗЭМ подвел промежуточные итоги по внедрению технологий производственной системы Росатома

28 августа 2018, 17:50
Рубрика: Россия
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ

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22 августа состоялось подведение промежуточных итогов работы по пилотному проекту внедрения бережливых технологий производственной системы Росатома (ПСР) на производственных площадках компании "Белэнергомаш-БЗЭМ".

Проект реализует Белэнергомаш-БЗЭМ совместно с представителями ПСР в рамках участия "Белэнергомаша-БЗЭМ в программе по развитию поставщиков Росатома.

В текущем году на участке опорно-подвесных систем (ОПС) трубопроводов впервые приступили к изготовлению новой номенклатуры ОПС по лицензии фирмы LISEGA. Стояла задача по увеличению пропускной способности участка. Поэтому в качестве периметра пилотного проекта был принят участок ОПС, а за основу проекта взят поток изделий ОПС, производимых по лицензии немецкой фирмы.

За два с половиной месяца работы было проведено обучение рабочей группы проекта инструментам и методам ПСР, проведён анализ текущего состояния в существующем производственном потоке, выявлены потери в потоке и разработан план мероприятий по переходу в целевое состояние, который планируется реализовать до декабря 2018 г. Проведя экспериментальную работу по изготовлению опытных заказов и внедрив ряд мероприятий, направленных на сокращение потерь и повышение эффективности работы на конкретных рабочих местах, уже достигнуты положительные результаты по повышению производительности труда на 15%.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт" 

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