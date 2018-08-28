Белэнергомаш-БЗЭМ подвел промежуточные итоги по внедрению технологий производственной системы Росатома

22 августа состоялось подведение промежуточных итогов работы по пилотному проекту внедрения бережливых технологий производственной системы Росатома (ПСР) на производственных площадках компании "Белэнергомаш-БЗЭМ".

Проект реализует Белэнергомаш-БЗЭМ совместно с представителями ПСР в рамках участия "Белэнергомаша-БЗЭМ в программе по развитию поставщиков Росатома.

В текущем году на участке опорно-подвесных систем (ОПС) трубопроводов впервые приступили к изготовлению новой номенклатуры ОПС по лицензии фирмы LISEGA. Стояла задача по увеличению пропускной способности участка. Поэтому в качестве периметра пилотного проекта был принят участок ОПС, а за основу проекта взят поток изделий ОПС, производимых по лицензии немецкой фирмы.

За два с половиной месяца работы было проведено обучение рабочей группы проекта инструментам и методам ПСР, проведён анализ текущего состояния в существующем производственном потоке, выявлены потери в потоке и разработан план мероприятий по переходу в целевое состояние, который планируется реализовать до декабря 2018 г. Проведя экспериментальную работу по изготовлению опытных заказов и внедрив ряд мероприятий, направленных на сокращение потерь и повышение эффективности работы на конкретных рабочих местах, уже достигнуты положительные результаты по повышению производительности труда на 15%.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"