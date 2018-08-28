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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение экстрим-фестиваля "Смотрины на Красной горке" в городе Чусовой

Энергетики Пермэнерго обеспечили электроснабжение экстрим-фестиваля Смотрины на Красной горке в городе Чусовой

28 августа 2018, 16:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В городе Чусовом прошел экстрим-фестиваль летнего фристайла "Смотрины на Красной Горке"". Мероприятие состоялось при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края, администрации Чусовского муниципального района и СДЮШОР "Огонек" имени Л.Д.Постникова.

Летний фристайл – это яркие зрелищные акробатические прыжки с водного трамплина. Участниками соревнований стали спортсмены из Чусового, Красноярска, Краснодарского края, члены сборной команды России по фристайлу в дисциплине "могул". Зрителям фестиваля, которых собралось более пяти тысяч человек, помимо спортивной части была представлена обширная развлекательная программа. Активно работали интерактивные площадки. В вечернем шоу соединились современный пластический балет, прыжки на лыжах с трамплина, лазерная композиция, красочная проекция на водный экран.

Электроснабжение мероприятий фестиваля "Смотрины на Красной Горке"" обеспечили специалисты Чусовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".

На время проведения фестиваля было организовано дежурство оперативно-выездной бригады "Пермэнерго". В готовность к работе в случае возникновения нештатной ситуации приведен дизель-генератор.

На весь период был усилен контроль за работой объектов электросетевого хозяйства, от которых запитана площадка праздника, предприняты дополнительные меры по обеспечению их пожарной безопасности.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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