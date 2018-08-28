Французская гостиничная сеть расширяет присутствие в Петербурге

Французский гостиничный оператор AccorHotels возьмет под управление отель в составе комплекса Status by Salut! на Пулковском шоссе, который возводит компания "Союз Инвест Девелопмент" (связана с семьей спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова).

Как сообщает консалтинговая компания Colliers International, представляющая интересы застройщика, новая гостиница будет работать под брендом Novotel. Инвестиции компании "Союз Инвест Девелопмент" в проект составили 3,5 млрд руб. Открытие отеля на 250 номеров запланировано на 2021 год.

По словам регионального директора "AccorHotels Восток" Алексиса Делароффа, "Novotel Санкт-Петербург Аэропорт" станет флагманским отелем бренда Novotel в России. "В проекте будут использованы передовые технологии строительства и материалы, соответствующие политике компании в области охраны окружающей среды", — приводит слова Алексиса Делароффа пресс-служба Colliers International. По его словам, в инфраструктуру отеля войдут ресторан, бар, залы для проведения мероприятий, подземная парковка, фитнес-зона с бассейном, в также три Sky Lounge для экипажей европейских, корейских и китайских авиакомпаний.

"Мы ожидаем, что проект в этой локации будет востребован как группами туристов, так и индивидуальными путешественниками. От отеля можно одинаково быстро добраться до центра города..., а также — в аэропорт Пулково...", — добавляет замдиректора департамента консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.

РБК