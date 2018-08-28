Газ в Европе уступает ветру

Спрос на газ на европейском рынке в первом полугодии перешел к снижению впервые с 2015 года, сократившись на 2,6%. Быстрее всего падает спрос в энергетике из-за выросших цен на газ и давления со стороны зеленой генерации. Это обстоятельство, вероятнее всего, ограничит экспорт "Газпрома" в Европу, хотя собственная добыча газа в ЕС быстро падает, а конкуренция с другими поставщиками остается слабой. При этом в первом полугодии "Газпром" увеличил долю на рынке ЕС до рекордных 34,1%.

Продолжающийся рост цен на газ привел к тому, что спрос на него в Европе начал сокращаться, следует из материалов "Газпром экспорта", с которыми ознакомился “Ъ”. Компания оценивает потребление в первом полугодии в дальнем зарубежье (ЕС плюс Турция без Прибалтики) в 291 млрд кубометров, что на 2,6% (7,9 млрд кубометров) меньше, чем годом ранее. Таким образом, непрерывный рост спроса в Европе, продолжающийся с 2015 года, грозит прерваться. Спаду не помешало и то, что в этом году погода была благоприятна для поставщиков — сравнительно холодная зима сменилась жарким летом, из-за чего выросли потребности в энергии для кондиционирования.

Сильнее всего потребление газа сократилось в энергетике (на 4,2%). Это вызвано ростом цены топлива, из-за чего экономика газовой генерации в континентальной Европе стала в основном отрицательной. Примечательно, что эту нишу в балансе заняли не угольные ТЭС, как в 2010–2012 годах, а зеленая генерация (+19%) и ГЭС (+17%). Особенно выросла выработка ГЭС на фоне маловодного 2017 года, что привело, в частности, к падению поставок российского газа в Турцию на 12%. При этом выработка угольных станций упала даже сильнее, чем газовых,— из-за роста цен на уголь, а также платы за выбросы СО2. Это оставляет шансы на то, что зимой, когда выработка ГЭС и зеленой энергетики снижается, газ сможет вернуть часть утраченных позиций.

Несмотря на сокращение потребления, ниша для импорта газа осталась практически на прежнем уровне. Добыча газа в Европе упала на 2,9% (3,8 млрд кубометров), а из подземных хранилищ было отобрано на 3 млрд кубометров больше (рост на 22%), чем в 2017 году, и, соответственно, эти объемы необходимо было возместить. Одновременно конкуренция продолжает слабеть: поставки других игроков, помимо "Газпрома", сократились на 1%, увеличить продажи смог только Алжир. Это вызвано тем, что Катар и Нигерия частично перенаправили свой СПГ в Азию, где цены выше. Сам "Газпром" увеличил поставки в первом полугодии на 5,7%, до 101,3 млрд кубометров (на 15 августа рост сократился до 5,6% — 125 млрд кубометров). По оценке "Газпром экспорта", доля "Газпрома" на рынке ЕС выросла до нового рекорда в 34,1%.

Начавшееся снижение спроса на газ в Европе — грозный сигнал для "Газпрома", означающий, что при текущих ценах потенциал роста экспорта близок к исчерпанию. Между тем этой зимой цены на газ в Европе, судя по динамике форвардов на хабе TTF, будут еще выше — около $270 за 1 тыс. кубометров против средних $245 в первом полугодии. Хотя экономически рост цены выгоднее для "Газпрома", чем высокие объемы продаж, компании важно не допустить деградации спроса, как в 2010–2013 годах (тогда потребление в ЕС рухнуло на 30%).

"Определенное замедление спроса уже произошло, заметное падение видно в Турции, но на экспорте "Газпрома" это пока не сказалось",— отмечает Алексей Гривач из ФНЭБ. По его мнению, рано судить о ситуации по динамике первого полугодия, поскольку большое значение будет иметь то, насколько холодной окажется предстоящая зима. Аналитик напоминает также, что добыча газа в Нидерландах на месторождении Гронинген будет быстро падать в ближайшие годы, а на энергобаланс Европы повлияют выводы АЭС в Германии и старых угольных станций — это должно увеличить нишу для дополнительного импорта газа.

Коммерсант