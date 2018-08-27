Цифровые сервисы – новоселам: "Ростелеком" провел оптику в саратовские новостройки

С начала 2018 года "Ростелеком" подключил к оптической сети 36 новых многоэтажных домов в Саратове, Энгельсе, Вольске и Пугачеве. Доступ к современным цифровым сервисам компании получили более шести тысяч семей.

Новоселы могут пользоваться высокоскоростным интернетом, домашним телефоном, смотреть более 230 каналов интерактивного телевидения и управлять просмотром. А защитить квартиру от непредвиденных ситуаций поможет система "Умный дом", позволяющая удаленно контролировать все, что происходит в помещении в отсутствие хозяина.

"Мы подключаем высотные жилые дома к оптической сети по завершении строительства. Сразу после покупки квартиры ее владелец может воспользоваться необходимыми интернет-сервисами. К примеру, видеонаблюдение из комплекта "Умный дом" пригодится еще до новоселья. Чтобы ремонт завершился в срок, можно установить в квартире интеллектуальную камеру и контролировать процесс в режиме онлайн", – поясняет заместитель директора Саратовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Мухамбаев.

