Владимирэнерго: Александровские энергетики ведут активную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода

В производственном отделении "Александровские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.

За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали 461 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнен комплексный капитальный ремонт 99 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 250 га трасс ВЛ.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов расположенных в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах. Кроме того, комплексный ремонт подстанции 110 кВ "Бавлены" качественно улучшит электроснабжение таких предприятий, как "Бавленский электромеханический завод", АО "ВКС" г. Кольчугино.

Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт свыше 39 километров воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, 317 км ВЛ 6-10 кВ, 213 км ВЛ 0,4 кВ; 152 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 178 га трасс воздушных ЛЭП.

Своевременное и полное выполнение специалистами филиала "Владимирэнерго" мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.