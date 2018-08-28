Александр Новак провёл заседание о ходе подготовки к ОЗП в Сибирском федеральном округе

Под руководством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось Заседание Федерального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в Сибирском Федеральном округе.

Глава ведомства отметил, что надежное энергоснабжение региона крайне важно и для населения, и для обеспечения стабильного роста производственных мощностей и, как следствие, развития экономики, поддержания инвестиционной активности и реализации перспектив международного сотрудничества.

Александр Новак рассказал, что в текущем году в округе был проведён ряд работ для повышения энергообеспечения и надежности системы. В частности, были введены электросетевые объекты для технологического присоединения дополнительных энергопринимающих устройств Иркутского алюминиевого завода, до конца года планируется в Бодайбинском энергорайоне ввести порядка 900 МВА трансформаторной мощности и более 600 км высоковольтных линий различного класса напряжения, а также ввод в работу объектов для технологического присоединения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

По его словам, на особом контроле Минэнерго уже не первый год находится ситуация с надежным теплоснабжением потребителей г. Юрги Кемеровской области и г. Байкальска Иркутской области.

"Если говорить о показателях функционирования отрасли, мы прогнозируем снижение на 1,7 % максимального потребления мощности, рост потребления электроэнергии на 1,3 % и выработку электроэнергии с увеличением на 4,7 %", - сказал Министр энергетики.

Что касается общих показателей аварийности, Александр Новак отметил, что снижение аварийности по генерирующим компаниям за 7 месяцев 2018 года составило 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, по электросетевым объектам отмечается снижение количества аварий на 3%.

Глава ведомства напомнил, что с 1 июля текущего года оценка готовности осуществляется на основе новой методики.

"Нами проведены расчеты индексов готовности субъектов и объектов. Большая часть субъектов и объектов в настоящее время на приемлемом уровне готовности", - сказал Александр Новак.