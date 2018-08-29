"Дочка" Siemens просит ВС пересмотреть второе дело о "крымских турбинах"

Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") на судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших СТГТ в иске к структурам "Ростеха" об истребовании у них турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба СТГТ поступила в ВС РФ 27 августа, процессуальных решений по ней пока не принято.

В этом иске СТГТ, производитель спорных турбин, просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, структура "Ростеха") от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ, также входит в "Ростех").

Арбитражный суд Москвы в январе отклонил иск, так как пришел к выводу, что его удовлетворение нанесло бы ущерб суверенитету России. Как отмечается в решении суда, основным последствием удовлетворения заявленных истцом требований стало бы де-юре применение на территории России экономических санкций ЕС, что "явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства".

Суд первой инстанции также счел недоказанными доводы истца о том, что оспоренный договор был заключен им под влиянием обмана со стороны ОАО ТПЭ, которое якобы изначально собиралось поставить турбины не в Краснодарский край, а в Крым. Кроме того, суд отметил, что "у истца не возникло какого-либо умаления материального блага, поскольку, как следует из материалов дела, в части передачи товара и оплаты товара контракт исполнен". Отсутствие негативных последствий для истца, по мнению суда, является одним из свидетельств того, что ответчик не злоупотреблял правом.

С выводами арбитража Москвы позже согласились Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

Немецкий концерн Siemens и СТГТ 21 августа подали в ВС РФ кассационную жалобу по первому делу о "крымских турбинах". В том деле суды трех инстанций отклонили встречные иски Siemens и структур "Ростеха" друг к другу. Siemens требовал признать незаконной сделку поставки и вернуть турбины производителю. Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ оспаривали пункты контракта, дающие СТГТ право отказаться от его исполнения при угрозе нарушения санкций ЕС, а также обязывающие покупателя не размещать турбины в Крыму, устанавливая конечным местом поставки Таманский полуостров.

РИА Новости