Комиэнерго создаст надежный резерв электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района

В преддверии зимы филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" приступает к реализации инвестиционного проекта, направленного на повышение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района. На подстанции 110 кВ "Усть-Цильма" планируется установить четыре передвижные автоматизированные электростанции (ПАЭС) по 2500 МВА. Они смогут взять на себя нагрузку и обеспечить электроэнергией около 9 тыс. жителей района на период прекращения централизованного электроснабжения. Стоимость проекта более 34 млн рублей.Долгое время электроснабжение 27 тыс. жителей Усть-Цилемского и Ижемского районов республики осуществлялось по одноцепной линии 110 кВ, которая в зимний период была загружена на 100%. В 2017 году филиал "Комиэнерго" реализовал инвестиционный проект по строительству 110 км второй цепи 110 кВ на участке от подстанции "Лемью" до подстанции "Ижма". Это позволило решить вопрос с бесперебойным электроснабжением части потребителей Ижемского района, но не решило вопрос с Усть-Цильмой.Для повышения надежности электроснабжения Усть-Цилемского района было принято решение создать резервную схему электроснабжения потребителей. Для этого - перебазировать в райцентр три ПАЭС - одну с ПС "Ижма" и две из Воркуты, а также включить в схему еще одну передвижную электростанцию с.Усть-Цильма. Общий объем резервной мощности составит 10 МВА, что позволит полностью закрыть потребность в электроэнергии на случай технологического нарушения в сети 110 кВ или на время проведения на линии ремонтных работ.Кроме 4 ПАЭС в рамках инвестиционного проекта планируется установить четыре трансформатора 6/10 кВ, вакуумные выключатели и ограничители перенапряжения, смонтировать 340 метров кабельной линии 10 кВ и оснастить телемеханикой.Характерная особенность энергосистемы Республики Коми – наличие протяженных одноцепных тупиковых линий, находящихся в труднодоступных местах. В рамках инвестиционных программ многих лет Комиэнерго реализует проекты, направленные на создание резервов электроснабжения потребителей отдаленных населенных пунктов. За последние 10 лет были построены ВЛ 110 кВ "Вой-Вож - Помоздино", ВЛ 110 кВ "Соколовка - Пажга" и ВЛ 110 кВ "Лемью – Ижма". В планах филиала на 2019 год – создание резервной схемы электроснабжения путем установки ПАЭС в с.Койгородок, электропитание которого также осуществляется по одноцепной тупиковой линии 110 кВ.