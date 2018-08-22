Мне бы в небо: какие разработки для авиации ГК "ССТ" представила на форуме "АРМИЯ-2018"

26 августа 2018 года в Кубинке завершился Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018". ГК "ССТ" представила свои специальные нагреватели для повышения безопасности и надежности оборудования и спецтехники, среди которых особый интерес вызвали решения для авиастроения. Министерство обороны Российской Федерации собрало под эгидой форума не только лучших производителей военной техники, но и разработчиков самых передовых научно-технических решений и технологий из России и пятнадцати зарубежных стран. Среди них – ОКБ "Гамма", входящее в Группу компаний "Специальные системы и технологии", которое представило специальные решения для авиации, повышающие надежность и безопасность перелетов.

На стенде ГК "ССТ" были представлены системы электрического обогрева в авиации, которые защищают от обледенения конструкции летательных аппаратов и прилегающей инфраструктуры. Кроме того, системы электрического обогрева применяются для предотвращения образования льда или ликвидации последствий уже начавшегося обледенения.

Специальные разработки ОКБ "Гамма" (входит в ГК "ССТ) обеспечивают надежную работу узлов и агрегатов воздушных судов в условиях низких температур и своевременное очищение от снега и льда рулежных дорожек, взлетно-посадочных полос, пешеходных зон, кровель, пандусов, лестниц и автомобильных дорог территории аэропортов.

Решения на основе электрических нагревательных кабелей в авиастроении эффективно применяются для обогрева двигателей, передней кромки воздухозаборника двигателя, привода предкрылков, основных замков двери багажного отсека, передних кромок крыла, киля и стабилизатора.

Электрический нагреватель основных замков двери багажного отсека (ЭНОЗ БГО), выпускаемый серийно ОКБ "Гамма", имеет ряд преимуществ за счет своей конструкции. Это плоский нагреватель с термодатчиком и теплоизолирующим слоем. Блок управления нагревателя вынесен в грузовой отсек. Несмотря на малые габариты, он обеспечивает высокую энергоэффективность, за счет чего открытие двери багажного отделения производится в короткие сроки после посадки самолета, сокращая сроки выдачи багажа пассажиров.

Бесперебойную работу редукторов предкрылков, препятствуя образованию льда во время полета, обеспечивает электрический нагреватель привода предкрылка (ЭНПП). Компактная конструкция и малый вес — не более 0,2 кг — делают разработку инженеров ОКБ "Гаммы" популярным у отечественных авиаторов.

Решение своих задач ГК "ССТ" доверяют такие компании, как "Объединенная авиастроительная компания" и "Гражданские самолеты Сухого". Совместно с холдингами "Вертолеты России" и "Технодинамика" компания разрабатывает электротепловую противообледенительную систему (ЭТПОС). Она является комбинированной, состоящей из нагревательных элементов циклического действия и продольного теплового "ножа" постоянного действия, расположенного вдоль передней кромки крыла. Питание электронагревательных элементов осуществляется от бортовой сети самолета. За счет простоты конструкции, малого веса и применения износостойких материалов система признана незаменимой для оптимальной устойчивости и управляемости самолета.

Не менее важная задача — обогрев открытых поверхностей вертолетных площадок и трапов. Инженеры ОКБ "Гамма" предложили использовать специальные нагревательные плиты вместо обычных кабелей, так как в условиях низких температур требуется мощность не менее 2 кВт/м2. Так была создана технология производства нагревательных элементов с удельной мощностью до 5 кВт/м2. Тепловыделяющим элементом в данном случае является резистивный нагревательный кабель Повышенный уровень тепловыделения достигается за счет механизированной раскладки нагревательного кабеля с фиксированным шагом до двух мм и требуемой амплитудой. Получаемая таким образом нагревательная лента при габаритных размерах 35×1350 мм может выдавать до 140 Вт полной мощности. Материал электрической изоляции нагревательного кабеля гарантирует теплостойкость нагревательного элемента до 200 °С.

"Данная технология легла в основу нагревательных плит ПЭН, которые могут быть изготовлены в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении. Для защиты от механических повреждений нагревательные плиты имеют корпус из нержавеющей стали или алюминия. Подвод питания осуществляется в коробку, смонтированную непосредственно на нагревательной плите", — комментирует Екатерина Дегтярева, начальник отдела главного конструктора ОКБ "Гамма". Плиты ПЭН могут применяться не только в авиации — на вертолетных площадках. Ими можно оснащать открытые палубы, ступени, трапы и щелевые полы.

Для обогрева кровель, лестничных сходов, пандусов и открытых площадей территорий аэропортов эффективны антиобледенительные системы на основе электрических нагревательных кабелей. Широкий ассортимент кабельной продукции ГК "ССТ" позволяет решать огромный спектр задач. Саморегулирующиеся кабели производства ОКБ "Гамма", установленные на кровле и в водосточных системах, создают безопасную среду для персонала, пассажиров и транспорта.

Итог участия компании в форуме "АРМИЯ–2018" подводит директор ОКБ "Гамма" Андрей Прошин: "Мы ежегодно участвуем в форуме “АРМИЯ”. Для нас это возможность продемонстрировать свои уникальные разработки для спецтехники, авиации, судостроения. И мы ежегодно отмечаем рост спроса на отечественные системы обогрева на основе электрических кабелей в разных отраслях промышленности. Немалую роль в этом играет и “арктическая повестка” — электрообогрев является одной из необходимых технологий для работы оборудования в суровых климатических условиях. При отрицательных температурах он же обеспечивает бесперебойность технологических процессов, комфортные условия для персонала. Мы как эксперты отрасли на 100% готовы предоставить качественные отечественные системы электрообогрева, а также разработать и запустить в производство специальные нагреватели для решения конкретных задач клиента".