НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на Армии

С 21 по 26 августа ОАО "НП"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принял участие в Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ -2018" проходящей в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в г. Кубинка. Официальное открытие Форума состоялось 21 августа и венчалось вступительной речью Министра обороны РФ Шойгу С.К. и осмотра им выставочного комплекса.

В выставке-форуме приняли участие 1300 предприятий из Российской Федерации и представители 118 стран зарубежья.

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" впервые принял участие в мероприятии подобного масштаба и специализации. Со стороны различных специалистов оборонно-промышленного комплекса был проявлен большой интерес к продукции и наши представители проводили активные консультации по выпускаемой продукции и условиям сотрудничества, а так же представили новый каталог выпускаемой продукции с военной приемкой.

Очень приятно было участие наших постоянных партнеров, таких как : АО "КОНЦЕРН "РАДИОЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ" (АО "КРЭТ"), Холдинг АО "Вертолёты России", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Электроавтоматика", АО "РКЦ "Прогресс", ПАО НПК "Иркут", ООО "Московский Прожекторный Завод", АО "Радиозавод" и многие другие. А так же выставка способствовала расширению сферы делового партнерства и круга потенциальных клиентов. Налажено более 150 контактов с перспективой дальнейшего сотрудничества по поставке продукции нашего предприятия.

Мы довольны участием в выставке "Армия-2018", и надеемся что крупнейшая военно-техническая площадка откроет для нас свои двери снова.

