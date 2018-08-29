На "Армии-2018" рассказали о "цифровых двойниках" и компьютерном моделировании испытаний в двигателестроении

Заместитель генерального директора – генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Шмотин в рамках Инновационного клуба Международного военно-технического форума "Армия-2018" рассказал о процессах цифровизации российской двигателестроительной отрасли, и, в частности, о внедрении практики компьютерного моделирования испытаний, цифровой стандартизации и сертификации, а также использования "цифровых двойников" изделий.

МВТФ "Армия-2018" проходил с 21 по 26 августа в Московской области. На полях выставки состоялись различные мероприятия Инновационного клуба, в том числе дискуссионные встречи, именуемые "Диалог с конструктором".

Программа дискуссии с участием генерального конструктора ОДК предусматривала заслушивание точек зрения ведущих экспертов на тему применения в работе компаний ОПК "цифровых двойников" изделий, проведения виртуальных испытаний и использования их результатов для сертификации. Участники встречи обсудили способы наиболее эффективного применения цифровых технологий в деятельности предприятий оборонного комплекса, а также их поставщиков и подрядчиков, государственных заказчиков и военных представительств, регулирующих и надзорных органов, в том числе, при их взаимодействии в процессе создания и модернизации изделий военного назначения, их серийного изготовления и поддержания в эксплуатации.

В дискуссии помимо Юрия Шмотина приняли участие генеральный конструктор – вице-президент по инновациям ПАО "ОАК" Сергей Коротков, генеральный директор ФГУП "ЦИАМ им. П. И. Баранова" (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин, проректор по научной работе ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Юрий Равикович и другие. Мероприятие было организовано Союзом машиностроителей России и Ассоциацией "Лига содействия оборонным предприятиям".

"Эффективность применения технологий "цифрового двойника" мы определяем через конечный результат, – сказал Юрий Шмотин. – Например, при создании таких перспективных двигателей как ПД-14 и SaM146 применение цифровых технологий позволило получить первый натурный образец, отвечающий требованиям технического задания, через 3.5 года. Раньше для этого требовалось значительно больше времени. Поэтому, во-первых, это – сокращение сроков изготовления первого натурного образца, отвечающего требованиям ТЗ. Во-вторых, это снижение стоимости жизненного цикла, часа эксплуатации изделия (безусловно, ключевым здесь является получение данных из эксплуатации, того, что называется big data). Эти процессы будут совершенствоваться".

По словам генконструктора, ключевой вопрос – это подтверждение натурными испытаниями характеристик двигателя, полученных при разработке и заложенных в "цифровой двойник".

"Например, для изделий, предназначенных для гражданской техники, которой предстоит пройти сертификацию EASA, мы уже знаем, как заменить натурные испытания цифровыми. Безусловно, вначале проводится натурный эксперимент, должны быть подтверждены все методики, которые затем используются при сертификации новых изделий. Сертификационными органами уже принимаются эти данные. Таким образом, стоимость и время вывода на рынок гражданских изделий сегодня может быть сокращено радикально. Для военной техники ситуация сложнее, общего правила пока не существует", – рассказал Юрий Шмотин.

Определение "цифрового двойника" дал Михаил Гордин.

"Цифровой двойник" – это совокупность сведений об изделии – маленьком или большом, составном или индивидуальном. Это массив информации, который содержит в себе все сведения о его конструкции, расчетных параметрах, способе производства, испытаниях, ресурсе и т.д. В двигателестроении мы используем детали повышенной ответственности, поэтому уже сегодня нормативная документация заставляет собирать и сохранять эту информацию о каждом изделии. На практике использование "цифрового двойника" должно значительно повысить скорость доступа к этой информации, и, соответственно, скорость работы с изделиями на всех стадиях жизненного цикла".

Юрий Равикович отметил, что среди преимуществ "цифрового двойника" - не только сокращение сроков, но и "возможность быстро перейти на модификацию".

Сергей Коротков рассказал, в частности, об усилиях ОАК по подготовке кадров для "цифровой" эры в авиастроении, в том числе, о сотрудничестве со школами и институтами, специальных "авиационных" сменах в "Сириусе" и "Артеке".

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