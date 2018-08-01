Турбины УТЗ и система прогностики ПРАНА обеспечат надёжную работу новых цифровых энергоблоков Казанской ТЭЦ-1

На Казанской ТЭЦ-1 (АО "Татэнерго") введены в эксплуатацию две парогазовые установки мощностью 230 МВт — это первые в стране энергоблоки, изначально подключенные к системе прогностики состояния оборудования отечественной разработки.

Для новых блоков Казанской ТЭЦ-1 Уральский турбинный завод изготовил две паровые турбины Кт-46-8,8. Машины спроектированы в одноцилиндровом исполнении на базе технических решений, доказавших свою эффективность в турбине Т-63. В составе новых энергоблоков турбины УТЗ работают с газовыми турбинами типа PG 6111 FA фирмы General Electric и котлами-утилизаторами ЭМАльянс. Генераторы для машин УТЗ изготовлены НПО ЭЛСИБ.

Оборудование новых парогазовых установок с момента ввода в эксплуатацию в полном составе подключено к системе прогностики ПРАНА, созданной компанией РОТЕК, и благодаря этому надёжно защищено от аварий. Система выявляет тревожные тенденции и отклонения в работе оборудования за 2-3 месяца до того, как они проявят себя и приведут к инциденту. Исходя из практики применения системы, это снижает убытки от аварий и штрафов за непоставку мощности, а также от затрат на срочную покупку запасных частей и ремонт более, чем в два раза.

Система ПРАНА делает техническое состояние оборудования объективно измеримым параметром, позволяет контролировать действия персонала и подрядчиков, повышает эффективность и культуру эксплуатации производственных активов.