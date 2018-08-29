Энергетики "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение высотной жилой новостройки в Челябинске

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" построили и пустили в эксплуатацию сетевую инфраструктуру для подачи электроэнергии жилому комплексу "Король Плаза". 25-тиэтажная новостройка повышенной комфортности возведена в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Комсомольский проспект, 80.

Энергетики выполнили монтаж трансформаторной подстанции с 2-мя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Также проведена работа по прокладке кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Их суммарная протяженность составила 1,1 км.

Сетевой комплекс способен обеспечить выдачу мощности в объеме 650 кВА, необходимом для электроснабжения жилого фонда и объектов социально-культурной сферы, которые будут располагаться в нижних этажах новостройки.

Работы по строительству энергоинфраструктуры выполнены с привлечением подрядных организаций в рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Отметим, что 90-метровый жилой комплекс "Король Плаза" входит в тройку самых высоких зданий Челябинска. Новостройка занимает третье место после офисного центра "Челябинск-сити" высотой 111 м (без учета шпиля) и отеля "Видгоф", возвышающегося над городом на 101 м.

