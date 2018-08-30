ФСК ЕЭС инвестирует 2,8 млрд рублей в реконструкцию объектов для укрепления связей Волгоградской и Ростовской энергосистем

Началась реконструкция подстанции 220 кВ "Заливская" и отходящей от нее линии электропередачи 220 кВ "Волга – Заливская" протяженностью 130 км. В результате будет укреплена связь Волгоградской и Ростовской энергосистем. Также увеличится надежность электроснабжения потребителей, включая предприятие "ЕвроХима", разрабатывающее крупнейшее в России месторождений калийных солей.

Проект реализуется в условиях действующих энергобъектов без ограничений подачи электроэнергии потребителям. Для этого рядом с работающей ЛЭП "Волга – Заливская" идет строительство новой линии с применением высоконадежных многогранных стальных опор отечественного производства. В дальнейшем старая ЛЭП будет демонтирована.

На подстанции "Заливская" будет построено новое здание пункта управления энергообъектом, а также заменено коммутационное оборудование открытого распределительного устройства 220 кВ, установлены система плавки гололеда на отходящих ЛЭП и микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики.

Подстанция 220 кВ "Заливская" питает электроэнергией Октябрьский район Волгоградской области. Помимо комбината "ЕвроХим – ВолгаКалий" она обеспечивает надежное энергоснабжение предприятий агропромышленного комплекса и тяговых подстанций Приволжской железной дороги.