 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС инвестирует 2,8 млрд рублей в реконструкцию объектов для укрепления связей Волгоградской и Ростовской энергосистем

ФСК ЕЭС инвестирует 2,8 млрд рублей в реконструкцию объектов для укрепления связей Волгоградской и Ростовской энергосистем

30 августа 2018, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ИНВЕСТИЦИИ

Обсудить на форуме

203 просмотра

Началась реконструкция подстанции 220 кВ "Заливская" и отходящей от нее линии электропередачи 220 кВ "Волга – Заливская" протяженностью 130 км. В результате будет укреплена связь Волгоградской и Ростовской энергосистем. Также увеличится надежность электроснабжения потребителей, включая предприятие "ЕвроХима", разрабатывающее крупнейшее в России месторождений калийных солей.

Проект реализуется в условиях действующих энергобъектов без ограничений подачи электроэнергии потребителям. Для этого рядом с работающей ЛЭП "Волга – Заливская" идет строительство новой линии с применением высоконадежных многогранных стальных опор отечественного производства. В дальнейшем старая ЛЭП будет демонтирована.

На подстанции "Заливская" будет построено новое здание пункта управления энергообъектом, а также заменено коммутационное оборудование открытого распределительного устройства 220 кВ, установлены система плавки гололеда на отходящих ЛЭП и микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики.

Подстанция 220 кВ "Заливская" питает электроэнергией Октябрьский район Волгоградской области. Помимо комбината "ЕвроХим – ВолгаКалий" она обеспечивает надежное энергоснабжение предприятий агропромышленного комплекса и тяговых подстанций Приволжской железной дороги.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
План ремпрограммы филиала
МРСК Центра в первом полугодии обеспечила выдачу потребителям ЦФО около 350 мегаватт мощности, к сетям подключен ряд крупных и значимых объектов
Энергетики
Программа подготовки к зиме электрических сетей Орского производственного отделения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно