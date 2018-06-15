Калужский кабельный завод получил свидетельство на товарный знак!

По пятьдесят для трейдера
30 августа 2018, 14:49
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО "Калужский кабельный завод" получило в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).
Свидетельство подтверждает, что ООО "Калужский кабельный завод" является правообладателем данного бренда и что наш логотип является официальным товарным знаком.
Теперь товарный знак не может быть никем использован без нашего разрешения.
Согласно закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", любое использование товарного знака другими лицами без согласия владельца в какой-либо форме составляет правонарушение.