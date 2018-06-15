Калужский кабельный завод получил свидетельство на товарный знак!

ООО "Калужский кабельный завод" получило в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).

Свидетельство подтверждает, что ООО "Калужский кабельный завод" является правообладателем данного бренда и что наш логотип является официальным товарным знаком.

Теперь товарный знак не может быть никем использован без нашего разрешения.

Согласно закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", любое использование товарного знака другими лицами без согласия владельца в какой-либо форме составляет правонарушение.