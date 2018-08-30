МРСК Центра в первом полугодии обеспечила выдачу потребителям ЦФО около 350 мегаватт мощности, к сетям подключен ряд крупных и значимых объектов

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям в первом полугодии 2018 года. В отчетный период компанией заключено 19 856 договоров технологического присоединения с потребителями, исполнено 16 787 договоров. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 347 МВт, общая выручка от техприсоединения – 781,164 млн. рублей.

В январе-июне МРСК Центра подключила к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа).

Орловский филиал компании в начале февраля выполнил технологическое присоединение (ТП) второй очереди нового производственного комплекса АО "ГМС Ливгидромаш" (входит в структуру крупного машиностроительного и инжинирингового холдинга АО "Группа ГМС"). Для этого энергетики увеличили мощность питающей предприятие подстанции 110/10/6 кВ "Ливгидромаш". АО "ГМС Ливгидромаш" является одним из крупнейших на территории России производителей насосного оборудования, география его поставок охватывает большинство регионов России и более чем 30 стран мира. Работы по ТП его первой очереди МРСК Центра завершила весной 2016 года, обеспечив выдачу предприятию 15 МВт мощности. Это стало очередным крупным проектом компании в рамках реализации государственной политики импортозамещения.

В Белгородской области МРСК Центра обеспечила электроснабжение первой из четырех очередей фармацевтического завода компании "Эдвансд фармасьютикалс" и новой производственной линии завода "Верофарм". Новый завод "Эдвансд фармасьютикалс" в промышленном парке "Северный" будет выпускать лекарства для лечения широкого спектра заболеваний, на первой линии ежегодно планируется производить 500 млн таблеток и капсул и 100 тонн гранул препаратов от туберкулёза и ВИЧ. Электроснабжение предприятия осуществляется от сетевой инфраструктуры, построенной на территории промпарка белгородским филиалом МРСК Центра. В рамках договора техприсоединения Белгородэнерго обеспечило выдачу новому фармацевтическому производству 1 МВт мощности. Завод "Верофарм" выпускает цитотоксические лекарственные формы, применяемые в онкологии, продукция предприятия входит в перечень жизненно важных лекарств и поставляется во все регионы России. Проект по его модернизации и расширению производства стартовал в 2016 году, помимо новой линии, в рамках него будут запущены новые производственные участки и лаборатория качества, общий объем инвестиций составит 3 млрд. рублей. Договор технологического присоединения между заводом и Белгородэнерго на выдачу дополнительной мощности уже заключен.

Энергетики тверского филиала МРСК Центра в марте выполнили технологическое присоединение электроустановок участка новой скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" в Бологовском районе мощностью порядка 1 МВт. Для этого была построена кабельно-воздушная линия 10 кВ протяженностью 12 км от подстанции 35/10 кВ Алешинка, а на самом энергообъекте проведена модернизация. А филиал "Липецкэнерго" в июне увеличил на 4,2 МВт мощность Лебедянского завода строительно-отделочных машин (ОАО "Строймаш"). Предприятие является крупнейшим отечественным производителем и поставщиком специализированной техники и решило расширить производство за счет изготовления инструментов и строительных уровней. Дополнительная мощность потребовались ему для электроснабжения нового цеха по производству алюминиевого профиля.

Большой объем работ выполнен МРСК Центра в части подключения к сетям крупных объектов АПК. В Тамбовской области специалисты компании обеспечили выдачу 3,8 МВт мощности введенной в строй после модернизации птицефабрике "Иловайская" - одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Для этого энергетики провели реконструкцию воздушных линий (ВЛ) 10 кВ № 3 и 6 "Хоботовская", соединяющих птицефабрику с одноименной подстанцией 110/35/10 кВ. Курский филиал МРСК Центра в июле завершил проект по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям крупного высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, который строит в Железногорском районе Курской области компания "АгроПромкомплектация - Курск". В рамках него была построена 14-километровая отпайка воздушной линии 35 кВ "Троицкая-Воропаево" до подстанции 35/10 кВ заявителя. Общая присоединяемая мощность объекта составит 4,9 МВт. Группа компаний "АгроПромкомплектация" - одно из ведущих в Российской Федерации агропромышленных объединений, специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, а также на переработке продукции и ее реализации потребителям. Предприятия группы - активные участники мероприятий по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности РФ.

Кроме того, в первом полугодии специалисты Курскэнерго увеличили на 0,8 МВт мощность присоединенного ими в 2017 году к сетям комплекса по выращиванию шампиньонов "Грибная радуга", выпускающего в год до 12 тыс. тонн грибной продукции для Курской области и других регионов Черноземья

В Брянской области МРСК Центра обеспечила электроснабжение фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота ООО "Брянская мясная компания", входящего в состав агропромышленного холдинга "Мираторг" - для этого энергетиками была построена новая воздушная линия 10 кВ. Объект был введен в эксплуатацию в конце мая. А костромской филиал компании обеспечил выдачу мощности грибного комплекса ООО "АК "Судиславский". Запуск в работу комплекса производительностью 480 тонн в год запланирован на осень 2018 года.

Продолжалось в первом полугодии и присоединение к сетям значимых социальных объектов. Энергетики филиала "Смоленскэнерго" в конце июня завершили работы по ТП строящегося в Смоленске перинатального центра. Объект максимальной присоединенной мощностью 2,29 МВт, возводится в рамках модернизации здравоохранения региона по областной государственной программе "Развитие здравоохранения в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы". А специалисты белгородского филиала МРСК Центра осуществили ТП нового высокотехнологичного кардиоцентра, открывшегося в мае в Старом Осколе. В Центре будут проводить порядка 8000 операций в год, по словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, "Клиника сердца" будет способствовать выполнению стоящей перед медицинским сообществом региона задачи по снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза в течение пяти-трёх лет.

В числе присоединенных специалистами МСРК Центра объектов жилищного строительства - новый микрорайон в южной части Тамбова, возводимый в рамках программы "Жилье для российской семьи". В ходе первого этапа ТП энергетики подключили к сетям три жилых дома на 446 квартир общей жилой площадью 25 тысяч кв.метров, для этого были построены более 5 км кабельных линий от подстанции 110/6 кВ №5 до абонентской трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, от которой получают электроэнергию новые дома. Второй этап технологического присоединения к сетям филиала будет выполнен по мере завершения строительства в новом микрорайоне еще нескольких жилых объектов.

Выполняя свои обязательства по своевременному и в полном объеме технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов ЦФО.