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Отраслевые новости: Россия

Метрологи помогут алюминиевым заводам контролировать качество продукции

Метрологи помогут алюминиевым заводам контролировать качество продукции

30 августа 2018, 17:21
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЙ, ИННОВАЦИИ

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Сибирские метрологи испытали принципиально новые газоанализаторы предприятия АО "РУСАЛ Саяногорск". Высокотехнологичное оборудование планируется использовать для контроля качества продукции на стадии производства.

Специалистам ЦСМ Росстандарта в Красноярском крае удалось решить сразу две задачи – протестировать анализаторы содержания водорода в жидком алюминии и отработать новые технологии самих испытаний. Испытания проводились в специально созданных лабораторных условиях, а также непосредственно на производственных площадях предприятия.

"Все наши крупнейшие алюминиевые заводы находятся в Сибири, многие из них являются лидерами по технической оснащенности производства первичного алюминия, в том числе алюминия высокой чистоты. Это первый для региона метрологический проект для таких предприятий, реализованный исключительно на базе собственных ресурсов центра. Его результаты подтвердили нашу готовность "под ключ" оказывать комплексную метрологическую поддержку сибирской промышленности", – отметил директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун.

Сейчас результаты испытаний проходят проверку в ВНИИ метрологической службы Росстандарта (ВНИИМС).

"Далее описание типа этого средства измерения поступит в Федеральный информационный фонд ОЕИ. Затем новое оборудование для контроля качества продукции можно будет успешно применять при модернизации производственных процессов", – отметил начальник профильного отдела ВНИИМС Алексей Заболотный.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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