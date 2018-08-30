Монополиям могут заменить выплаты инвестициями в инфраструктуру

Правительство может удовлетворить не только упорные просьбы ОАО РЖД об освобождении компании от выплат дивидендов по обыкновенным акциям, но и распространить эту практику на другие инфраструктурные монополии. Предполагается, что госкомпании в этом случае должны будут направлять средства на крупные проекты своих инвестпрограмм. За отказ от обязательных дивидендов или включение их в расчет тарифов выступали также "Россети" и "Транснефть".

Правительство склоняется к тому, чтобы предоставить ОАО РЖД возможность не платить дивиденды по обыкновенным акциям, ограничившись выплатами по префам, но направлять свободную прибыль на финансирование инвестпроектов. С одной стороны, это следует из протокола заседания рабочей группы по бюджетным проектировкам от 10 августа. Группа вынесет на рассмотрение бюджетной комиссии предложение о "долгосрочных решениях" по дивидендной политике ОАО РЖД, которые, в частности, предусматривают направление всей чистой прибыли на развитие железных дорог. Речь идет о мероприятиях комплексного плана модернизации, программе развития ОАО РЖД до 2025 года. При этом из бюджета будет исключена господдержка инвестпрограммы ОАО РЖД, отмечено в протоколе.

Но ОАО РЖД дело может не ограничиться, следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и ФАС по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа (есть у “Ъ”). Ведомства до 5 сентября должны согласовать свои предложения по "совершенствованию дивидендной политики" федеральных инфраструктурных монополий с учетом "безусловного финансового обеспечения" их инвестпрограмм. Темой совещания было логистическое обеспечение экспорта угля. Поручение следует рассматривать с точки зрения инфраструктурного обеспечения развития этого сектора, говорит источник “Ъ” в госорганах.

Другой федеральный чиновник подтвердил “Ъ”, что предложение будет проработано по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по "Россетям" и "Транснефти", но вопрос будет упираться в позицию Минфина.

В Минфине запрос “Ъ” перенаправили в профильное Минэкономики, там и в Минтрансе сообщили, что вопрос прорабатывается. В Минэнерго, ФАС и ОАО РЖД комментариев не предоставили.

ОАО РЖД давно просит разрешить обществу начислять дивиденды только по префам как минимум до 2025 года. Эти бумаги размещены ОАО РЖД в пользу ФНБ в обмен на деньги для финансирования модернизации БАМа и Транссиба, дивиденды по ним символические — 50 млн руб. за 2017 год (по обыкновенным — 8,75 млрд руб.). 27 августа глава монополии Олег Белозеров еще раз подчеркнул, что если от выплат по обыкновенным акциям не откажутся, то, по оценке компании, "невывезенными могут оказаться около 330 млн тонн грузов".

В "Транснефти" “Ъ” заявили, что не знают, обсуждались ли дивиденды компании на совещании у вице-премьеров. Никакой связи с углепромом монополия не имеет, но не раз говорила, что начислять на дивиденды 50% от чистой прибыли (рекомендация правительства госкомпаниям) для нее напряженно. "Мы выходили с инициативой 25%. У нас единственный источник дохода — это тарифы. У нас нет переработки, у нас нет сети АЗС, нет добычи",— говорил в августе глава "Транснефти" Николай Токарев. В сентябре тарифы компании снова будут пересматриваться. Но в конце 2017 года правительство утвердило индексацию тарифа на прокачку нефти в 3,95%, тогда как "Транснефть" просила роста на 21%. В компании объясняли, что такой уровень учитывает выплату дивидендов в размере половины от прибыли по МСФО. Кроме того, тогда правительство поддержало предложение ФАС о снижении тарифа на прокачку через Казахстан на 16,7%.

В "Россетях" “Ъ” не ответили. Но вопрос возможного отказа от дивидендов, которые не учтены при расчете тарифов, был поднят главой монополии Павлом Ливинским в октябре 2017 года, примерно через месяц после его назначения. "Все наши затраты расписаны, даже та прибыль, которая выступает источником для расчета дивидендов, в основной части — источник финансирования инвестпрограмм",— пояснял топ-менеджер в интервью “Ъ” 13 июля. "Нужно узаконить дивиденды в тарифе",— описывал он один из возможных выходов. За 2017 год "Россети" дивиденды не платили из-за формальной причины — убытка по РСБУ. В "Ростелекоме" от комментариев отказались.

Инфраструктурные проекты в мире отличаются высокой капиталоемкостью, отмечает гендиректор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян, а собственных источников их финансирования у инфраструктурных компаний по большому счету только два — амортизация и прибыль. "Появление у них дополнительных ресурсов позволит направить их на развитие мощностей, что всегда несет пользу экономике: дополнительный спрос на промышленную продукцию (как в рамках заказа, так и из-за снятия инфраструктурных ограничений), налоговые поступления, рабочие места и, как результат, экономический рост",— говорит он, считая, что эту инициативу правительства "нужно только приветствовать".

Коммерсант