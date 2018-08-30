В Ленинградской области построят шесть водозаборов

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости проекта строительства скважинных водозаборов в поселке Лисий Нос, входящем в состав Приморского района Санкт-Петербурга. По итогам проведения проверки выдано положительное заключение.

Строительство в Лисьем Носу системы скважинных водозаборов будет вестись в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" и предназначено для обеспечения резервного водоснабжения северной столицы России.

Двенадцать скважин – шесть основных и шесть резервных - для добычи пресной воды будут буриться ударно-канатным методом на глубину от 50 до 76 м. Производительность каждой скважины составит 1560 кубометров воды в сутки.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

ФАУ "Главгосэкспертиза России"