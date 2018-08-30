Высокоскоростная железная дорога обойдется Вьетнаму в 58 млрд USD

Согласно технико-экономическому обоснованию, опубликованному во вторник, высокоскоростная железная дорога, проходящая с севера на юг Вьетнама, как ожидается, будет стоить 58 млрд USD. По данным консалтингового консорциума, состоящего из вьетнамских фирм TEDI, TRICC и TEDIS, на маршруте из Ханоя в Хошимин протяженностью 1 545 км будут двойные стандартные колеи шириной 1,435 м и 23 станции.

Будет использоваться технология распределенной тяги, применяемая японскими высокоскоростными поездами.

Шестьдесят процентов путей будут проходить по виадукам, 10 процентов — под землей и 30 процентов — на поверхности. Железнодорожное полотно будет полностью ограждено и не будет иметь ни одного пересечения.

Две секции – от Ханоя до центрального города Винь и от Нячанга до Хошимина – будут построены первыми в 2020-2030 годах. Стоимость строительства составит 24 млрд USD, а коммерческие перевозки, вероятно, начнутся в 2032 году.

Все участки должны быть завершены и введены в эксплуатацию к 2040-2045 годам. Время в пути от Ханоя до Хошимина составит восемь часов, сейчас поезд едет 24 часа.

Скорость движения поездов по маршруту сыграет решающую роль в привлекательности проекта, говорится в сообщении. Если он будет курсировать со скоростью 200 км/час, то на маршрут будет приходиться только 2,7 процента от доли перевозок на участке Ханой — Нячанг. Но если скорость увеличится до 350 км/ч, доля может достичь 14 процентов, и железная дорога сможет конкурировать с авиакомпаниями.

В проекте предлагается, чтобы поезда двигались со скоростью 160-200 км/ч после завершения первого участка и 350 км/ч после завершения всего проекта.

На встрече заместитель министра транспорта Nguyen Ngoc Dong заявил, что перед тем, как технико-экономическое обоснование будет передано европейскому консультанту, его рассмотрят власти Вьетнама. "Министерство транспорта выберет консультанта с помощью тендера".

Эффективность неясна

Эксперты на совещании отметили, что консультантам необходимо уточнить финансовые показатели проектов.

Он должен быть разделен на более мелкие участки для повышения эффективности вместо трех больших, предложенных сейчас, сказал д-р Nguyen Ngoc Long, заместитель председателя Ассоциации мостов и дорог Вьетнама.

"Какой бы вариант ни был выбран, инфраструктура должна позволять развивать скорость 350 километров в час".

Vu Hoai Nam, руководитель факультета городской железной дороги Национального университета гражданского строительства, сказал, что в отчете о технико-экономическом обосновании нет анализа рисков.

"Если не будет детального анализа окупаемости инвестиций и колебаний курса валют, то риск будет высоким".

Железная дорога повлияет на долю пассажиров авиакомпаний, оказывая давление на экономику, и это нужно учитывать, добавил он.

Возрождение проекта

Проект строительства высокоскоростной железной дороги с севера на юг недавно был возрожден после того, как в 2010 году его отклонило Национальное собрание из-за стоимости в 56 млрд USD, что тогда составляло половину ВВП Вьетнама.

Если правительство сейчас утвердит проект, то в следующем году он снова будет внесен на рассмотрение в палату.

Эксперты говорят, что в этот раз Нацсобрание может быть более благосклонно, также как и общественность. Финансовое положение Вьетнама улучшилось и вырос спрос на передовую инфраструктуру.

В существующую сеть железных дорог протяженностью 3 000 км не было серьезных инвестиций со времени строительства 140 лет назад, поэтому пропускной способности для высоких скоростей нет.

Инвестиции в железные дороги составляют лишь один процент от общего бюджета транспортного сектора.

Ранее в этом месяце Национальное собрание утвердило план, увеличив сумму до 300 млн USD.

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