"Янтарьэнерго" переводит довоенные сети на современный стандарт напряжения

После завершения работ по переводу сетей напряжением 0,23 киловольта на 0,4 киловольта надежность электроснабжения потребителей повысится в 6 раз. Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей до 1945 года прокладки ведутся по всему Калининграду. Наибольшее число строений, которых коснулась модернизация, расположены в Ленинградском и Московском районах.

Первый этап мероприятий по замене сетей будет завершен до конца текущего года. В рамках него сетевики осуществят прокладку 97 километров кабельных линий (КЛ) и переведут 890 строений на современный стандарт напряжения. Производятся строительно-монтажные работы на 30-ти объектах, проложено 16 километров КЛ, смонтированы 40 соединительных пунктов (СП). На улице Гагарина взамен старой трансформаторной подстанции (ТП), встроенной в многоквартирный жилой дом, установлена новая, отдельно стоящая комплектная трансформаторная подстанция (КТП). Устаревшее оборудование заменили на современное и сверхнадежное. Мощность ТП увеличена в 2,5 раза, что позволит осуществить перспективное технологическое присоединение новых потребителей Ленинградского района.

Строительные работы энергетиков вызывают неудобства у жителей областного центра. Но перевод довоенных сетей на современный класс напряжения – это необходимая мера. Аналога сетям 0,23 киловольта в стране нет. Из-за их физического износа снижен уровень надежности, возникают сложности с оперативным и техническим обслуживанием линий. Довоенные сети не предполагают даже возможностей для развития. В таких условиях нельзя осуществить техприсоединение новых потребителей.

"Янтарьэнерго" прошло ряд согласований, чтобы приступить к работам. Выполнению всех мероприятий способствует активное содействие администрации областного центра и Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Второй занимается модернизацией внутридомовых сетей, "Янтарьэнерго" — ремонтом наружных.

На данный момент работы производятся на улицах: Куйбышева, Еловая Аллея, Ю. Костикова, Ю. Гагарина, М. Гвардии, Аллея Смелых, Октябрьская площадь, Кленовая, Фабричная, Ольховая, Беговая, Минусинская, Новикова, Тельмана, Чехова, Котовского, Орудийная, Аэропортная, Краснокаменная.

В ближайшее время будут начаты строительные работы на улицах: Молочинского, Чайковского, Ш. Руставели, Римского-Корсакова, Кирова, Колхозная, Островского, Танковая, Краснодонская, Музыкальная, Князева, К. Назаровой, Черниговская, З. Космодемьянской, Майора Козенкова. Уточнить информацию о том, включен ли дом в программу реконструкции наружных сетей, можно у специалистов "Янтарьэнерго" по телефону: 8 (4012) 533-130.

Напомним, всего реконструкция затронет 2144 сооружений, большая часть из которых – многоквартирные жилые дома. Работы выполняются в рамках Программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года. "Янтарьэнерго" реконструирует и строит 123 трансформаторных подстанции и соединительных пункта, производит замену более 173 километров кабельных линий (КЛ). Общая протяженность сетей после реконструкции составит почти 255 километров.