Энергетики повышают надежность электроснабжения Хвалынского района

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" осуществляет реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ Буровка - Хвалынск с отпайкой на подстанцию 35/10 кВ "Сосновая Маза" протяжённостью 14,9 км. Электросетевой объект находится в зоне ответственности Северо-Восточного производственного отделения филиала "Саратовские распределительные сети".

Необходимость реконструкции вызвана меняющимися погодно-климатическими условиями, в частности, расширением районов гололедообразования. Проект реконструкции предусматривает установку новых и замену имеющихся промежуточных и анкерных опор в количестве 99 штук повышенной устойчивости, а также сокращение длины анкерных пролётов.

С целью защиты птиц на ВЛ запланирована установка 299 птицезащитных устройств ЗПК-1.

Реконструкция предусматривает расчистку трассы ВЛ на площади 6 130 квадратных метров.

Выполнение запланированных работ по обновлению воздушной линии электропередачи 35 кВ Буровка - Хвалынск позволит обеспечить надежную работу электросетевого объекта и устойчивое электроснабжение потребителей на территории Хвалынского района.