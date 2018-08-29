Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK: сделано в России!

IEK GROUP начала выпуск модернизированных пластиковых корпусов для установки электрического счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK на производственном комплексе в Ясногорске Тульской области.

При разработке и подготовке к производству корпусов ЩУРн-П IP55 PC инженеры IEK GROUP учитывали пожелания профессиональных пользователей и потребителей. Щиты учетно-распределительные имеют расширенную комплектацию, конструкция корпусов обеспечивает максимальное удобство в использовании.

Благодаря высокой степени защиты IP55 щиты ЩУРн-П подходят для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли: в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях и мастерских.

Основные преимущества корпусов для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK

Высокая степень IP 55 благодаря наличию уплотнителя; Специальные петли для быстрого снятия дверцы; Возможность опломбировки дверцы (для моделей ЩУРн-П 1/3 IP 55 PC IEK и ЩУРн-П 3/12 IP 55 PC IEK); Отверстия для крепления на монтажную ленту (кроме ЩУРн-П 1/3 IP55 PC IEK); Возможность опломбировки корпуса; Удобный доступ к автоматическим выключателям, возможность установки до 12 автоматов; Наличие выламываемых отверстий различного диаметра для установки сальников под разные сечения вверху и внизу корпуса; Установочные размеры указаны на изделии для удобства монтажа; Установка счетчика на монтажную панель, а также на DIN-рейку; Цветная розничная упаковка; Шины N/PE сечением 6×9 мм в комплекте, обеспечивают увеличение номинального тока с 63А до 100А; Устойчивы к УФ-лучам благодаря свойствам материала корпуса.

Расширенная комплектация корпусов для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK

DIN-рейки (для счетчика и модульного оборудования);

Сальники и заглушки резиновые;

Шины N/PE на угловом изоляторе;

Винты и пластиковые дюбели;

Маркировочная лента;

Знак "Опасность поражения электрическим током"

Внимание! Корпуса для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK® собственного производства дополняют линейку ЩУРн-П IP55 прежнего образца (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Ассортимент ЩУРн-П IP55 PC IEK® собственного производства, линейка ЩУРн-П IP55 прежнего образца