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Новости компаний

Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK: сделано в России!

Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK: сделано в России!

31 августа 2018, 14:45
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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IEK GROUP начала выпуск модернизированных пластиковых корпусов для установки электрического счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK на производственном комплексе в Ясногорске Тульской области.

При разработке и подготовке к производству корпусов ЩУРн-П IP55 PC инженеры IEK GROUP учитывали пожелания профессиональных пользователей и потребителей. Щиты учетно-распределительные имеют расширенную комплектацию, конструкция корпусов обеспечивает максимальное удобство в использовании.

Благодаря высокой степени защиты IP55 щиты ЩУРн-П подходят для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли: в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях и мастерских.

Основные преимущества корпусов для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK

Высокая степень IP 55 Высокая степень IP 55 благодаря наличию уплотнителя; Специальные петли Специальные петли для быстрого снятия дверцы;
Возможность опломбировки дверцы Возможность опломбировки дверцы (для моделей ЩУРн-П 1/3 IP 55 PC IEK и ЩУРн-П 3/12 IP 55 PC IEK); Отверстия для крепления на монтажную ленту Отверстия для крепления на монтажную ленту (кроме ЩУРн-П 1/3 IP55 PC IEK);
Возможность опломбировки корпуса Возможность опломбировки корпуса; Удобный доступ к автоматическим выключателям Удобный доступ к автоматическим выключателям, возможность установки до 12 автоматов;
Наличие выламываемых отверстий Наличие выламываемых отверстий различного диаметра для установки сальников под разные сечения вверху и внизу корпуса; Установочные размеры указаны на изделии для удобства монтажа Установочные размеры указаны на изделии для удобства монтажа;
Установка счетчика на монтажную панель Установка счетчика на монтажную панель, а также на DIN-рейку; Цветная розничная упаковка Цветная розничная упаковка;
Шины N/PE сечением 6×9 мм Шины N/PE сечением 6×9 мм в комплекте, обеспечивают увеличение номинального тока с 63А до 100А; Устойчивы к УФ-лучам Устойчивы к УФ-лучам благодаря свойствам материала корпуса.

Расширенная комплектация корпусов для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK

  • DIN-рейки (для счетчика и модульного оборудования);
  • Сальники и заглушки резиновые;
  • Шины N/PE на угловом изоляторе;
  • Винты и пластиковые дюбели;
  • Маркировочная лента;
  • Знак "Опасность поражения электрическим током"

Внимание! Корпуса для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK® собственного производства дополняют линейку ЩУРн-П IP55 прежнего образца (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Ассортимент ЩУРн-П IP55 PC IEK® собственного производства, линейка ЩУРн-П IP55 прежнего образца

Продукция прежнего образца Продукция собственного производства
Артикул Наименование Артикул Наименование
MSP103-1-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP55 MSP1-N-03-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP55 PC IEK
MSP308-3-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/8 IP55 MSP1-N-08-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/8 IP55 PC IEK
MSP308I-3-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/8 И IP55
MSP306-3-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/6 IP55 MSP3-N-06-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/6 IP55 PC IEK
MSP112-1-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/12 IP55 MSP3-N-12-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/12 IP55 PC IEK
MSP310-3-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP55
MSP372-3-55 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/7-2 IP55

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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