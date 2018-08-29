Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK: сделано в России!

По пятьдесят для трейдера
31 августа 2018, 14:45
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
IEK GROUP начала выпуск модернизированных пластиковых корпусов для установки электрического счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK на производственном комплексе в Ясногорске Тульской области.
При разработке и подготовке к производству корпусов ЩУРн-П IP55 PC инженеры IEK GROUP учитывали пожелания профессиональных пользователей и потребителей. Щиты учетно-распределительные имеют расширенную комплектацию, конструкция корпусов обеспечивает максимальное удобство в использовании.
Благодаря высокой степени защиты IP55 щиты ЩУРн-П подходят для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли: в гаражах, автомойках, подвалах, лабораториях и мастерских.
Основные преимущества корпусов для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK
|Высокая степень IP 55 благодаря наличию уплотнителя;
|Специальные петли для быстрого снятия дверцы;
|Возможность опломбировки дверцы (для моделей ЩУРн-П 1/3 IP 55 PC IEK и ЩУРн-П 3/12 IP 55 PC IEK);
|Отверстия для крепления на монтажную ленту (кроме ЩУРн-П 1/3 IP55 PC IEK);
|Возможность опломбировки корпуса;
|Удобный доступ к автоматическим выключателям, возможность установки до 12 автоматов;
|Наличие выламываемых отверстий различного диаметра для установки сальников под разные сечения вверху и внизу корпуса;
|Установочные размеры указаны на изделии для удобства монтажа;
|Установка счетчика на монтажную панель, а также на DIN-рейку;
|Цветная розничная упаковка;
|Шины N/PE сечением 6×9 мм в комплекте, обеспечивают увеличение номинального тока с 63А до 100А;
|Устойчивы к УФ-лучам благодаря свойствам материала корпуса.
Расширенная комплектация корпусов для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK
Внимание! Корпуса для установки счетчика ЩУРн-П IP55 PC IEK® собственного производства дополняют линейку ЩУРн-П IP55 прежнего образца (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Ассортимент ЩУРн-П IP55 PC IEK® собственного производства, линейка ЩУРн-П IP55 прежнего образца
|Продукция прежнего образца
|Продукция собственного производства
|Артикул
|Наименование
|Артикул
|Наименование
|MSP103-1-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP55
|MSP1-N-03-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP55 PC IEK
|MSP308-3-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/8 IP55
|MSP1-N-08-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/8 IP55 PC IEK
|MSP308I-3-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/8 И IP55
|MSP306-3-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/6 IP55
|MSP3-N-06-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/6 IP55 PC IEK
|MSP112-1-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/12 IP55
|MSP3-N-12-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/12 IP55 PC IEK
|MSP310-3-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP55
|MSP372-3-55
|Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/7-2 IP55