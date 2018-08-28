"Россети" готовы к консолидации электросетевых активов Ижевска

В Москве в штаб-квартире "Россетей" состоялась рабочая встреча генерального директора компании Павла Ливинского и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Ключевой повесткой обсуждения стала тема консолидации электросетевых активов субъекта.

"Консолидация сетей, сокращение степени разрозненности ТСО предусмотрены стратегией развития электросетевого комплекса, утверждённой правительством Российской Федерации. Целостность энергосистемы – это, прежде всего, надежное и качественное электроснабжение потребителя, более низкие и прозрачные операционные затраты на эксплуатацию. Наша компания готова работать в интересах субъекта и улучшать показатели эффективности", - подчеркнул в ходе встречи Павел Ливинский.

Глава Удмуртии, в свою очередь, напомнил, что на территории региона, помимо филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго", сегодня оперируют 38 территориальных сетевых организаций.

"Я предлагаю "Россетям" участвовать в открытом аукционе по приобретению соответствующих сетей", - сказал Александр Бречалов, отметив, что в качестве приоритетного проекта в настоящее время рассматривается сделка по сетям, эксплуатируемым АО "Ижевские электрические сети". Предприятие формирует сегодня порядка 10% региональной НВВ.

Участники совещания также договорились продолжить совместную работу по инвентаризации бесхозяйных сетей и оформлению права муниципальной собственности для их последующего выставления на торги.

Кроме того, стороны обсудили ход реализации ранее подписанного между "Россетями" и субъектом соглашения о разработке программы перспективного развития электроэнергетики Республики на базе цифровой инфраструктуры.