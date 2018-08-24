В Кисловодске подвел итоги VIII Межрегиональный летний образовательный форум "Энергия молодости". В течение шести дней более 100 лучших будущих и молодых энергетиков, отобранных на конкурсной основе и представляющих 20 городов России, боролись за кубок "Энергия победы" и звание лучшей молодежной энергетической команды. Все мероприятия в рамках Форума были объединены темой "Перспективы развития Объединённой энергетической системы Юга в составе ЕЭС России на период до 2025 г.", в рамках которой участники решали инженерный кейс и энергетические задачи, занимались электротехническим моделированием, слушали лекции и знакомились с работой энергообъектов региона.

Участникам "Энергии молодости" направил приветствие заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко: "Энергетика – отрасль, требующая исключительной ответственности и знаний, поэтому Министерство энергетики Российской Федерации поддерживает образовательные проекты, направленные на привлечение в энергетику наиболее мотивированной и подготовленной молодежи. Форум "Энергия Молодости" за несколько лет работы доказал свою эффективность, показывая будущим и молодым специалистам значение энергетики для России".

От лица руководства Ставропольского края участников приветствовал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко: "Ставропольский край уникален тем, что в нем представлены практически все виды энергетического бизнеса, также сегодня мы ведем работу по привлечению в регион возобновляемых источников генерации, энергии ветра и солнца. У нас большие планы по развитию энергетики Ставрополья, и я уверен, что с вашей энергией у нас всё получится!".

Торжественную церемонию награждения призеров открыла заместитель Главы администрации города-курорта Кисловодска Татьяна Загуменная. Она передала участникам приветствие главы города Александра Курбатова и поздравила их с успехами на форуме: "Работа с талантливой молодежью является одним из приоритетных направлений для федеральных и региональных уровней власти и органов местного самоуправления, поэтому вам уделяется большое внимание, создаются все условия, в которых вы можете применить свои знания и творчество. У вас была непростая задача, но каждая команда максимально применила свои навыки и проявила новаторский подход. Вы – будущее нашей страны!".

Звание лучшей команды оспаривали шесть сборных команд, состоящих из старшеклассников энергогрупп "Надежная смена", школьников – победителей Всероссийской конкурсной программы "Энергия старта", организованной Фондом "Надежная смена" совместно с Ассоциацией "Глобальная энергия", студентов энергетических специальностей ведущих технических вузов России и молодых специалистов энергокомпаний.

Чемпионом "Энергии молодости – 2018" стала команда "Volga Power", ставшая лучшей в образовательной программе и командных соревнованиях и завоевавшая кубок "Энергия победы" имени первого директора фонда "Надежная смена" Надежды Батовой.

Участники команды "Volga Power" − школьники из Новочеркасска, Пятигорска, Ставрополя и Челябинска, студенты Невинномысского энергетического техникума, ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, КГЭУ, УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, СПбГУ, СКФУ, СамГТУ, а также молодые специалисты ПАО "ФСК ЕЭС", представляющие филиалы ПАО "ФСК ЕЭС" Ростовское ПМЭС и Сочинское ПМЭС.

"Нас привела к победе слаженная работа команды. Все были замотивированы и помогали друг другу: старшие помогали младшим, младшие втягивались в работу, и все мы работали как единый организм. Образовательная часть форума была для нас превалирующей и, соответственно, самой интересной, а самым трудным было решение инженерного кейса нон-стоп", − говорят победители.

Второе место заняла команда "СИЭКС".

Бронза "Энергии молодости" − у команды "ФЭИК".

Третий год подряд на форуме реализуется система наставничества − привлечения к работе cо школьниками и студентами молодых специалистов – бывших участников форума "Энергия молодости" и других проектов фонда "Надежная смена". Команду "Volga Power" привел к победе наставник − главный специалист Службы электрических режимов Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) Владимир Лукьянов.

Награды победителям вручили представители инициатора и постоянного соорганизатора форума АО "Системный оператор Единой энергетической системы". Руководители и эксперты АО СО ЕЭС" с 2011 года принимают активное участие в работе "Энергии молодости": читают лекции, разрабатывают задания и обеспечивают судейство в процессе проведения кейс-чемпионата.

Советник генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга (ОДУ Юга) Фёдор Михайленко обратился к участникам: "Вы выбрали провести летнее время на образовательном форуме, и это лучшие инвестиции в ваше будущее: сегодня вы работаете на свое имя, но придет время, когда ваше имя будет работать на вас. Сегодня на этом форуме нет проигравших, вы все победители, и опыт, полученный на "Энергии молодости", пригодится вам в будущем".

Ведущий эксперт отдела развития персонала департамента организационного развития АО "СО ЕЭС" Илья Москвин подчеркнул вовлеченность будущих и молодых энергетиков: "Форум "Энергия молодости" был насыщен очень сильной образовательной программой, и вы постарались использовать время, которое отводится на обучение, на сто и даже двести процентов. Пусть знания и энергия, которые вы получили на "Энергии молодости", будут вдохновлять вас в вашей учебе и работе до следующего форума!".

Смысловым центром образовательной программы Форума выступил кейс-чемпионат, инженерный кейс для которого был разработан по материалам и при участии специалистов АО "СО ЕЭС". В соответствии с заданием кейса участники анализировали текущее состояние Объединённой энергетической системы Юга, изучили состав её электростанций, электросетевой комплекс и состав потребителей электроэнергии. Далее они разработали план развития Объединенной энергетической системы Юга в части строительства новых подстанций, новых линий электропередачи и новых электростанций, которые должны быть введены в работу для обеспечения нормального функционирования Объединенной энергетической системы Юга в срок до 2025 года.

Отличительной особенностью кейс-чемпионата этого года стало домашнее задание, которое участники должны были подготовить до начала Форума. В последующие дни ребята получали дополнительные вопросы, связанные со строительством высокоскоростной магистрали "Москва – Адлер" и ее возможным влиянием на энергосистему Юга.

Работу молодых энергетиков ежедневно оценивали 16 представителей энергокомпаний Ставропольского края, научных и образовательных организаций, в числе которых Филиал АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга, Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Магистральные электрические сети (МЭС) Юга, Филиал ПАО "РусГидро" − "Каскад Кубанских ГЭС", ГКУ "Ставропольский краевой центр энергосбережения", Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго", Центр по энергетическим системам Сколковского института науки и технологий, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева, Северо-Кавказский федеральный университет.

Председатель экспертной комиссии кейс-чемпионата, ведущий эксперт АО "СО ЕЭС" Юрий Куликов прокомментировал итоги форума: "АО "СО ЕЭС" более пяти лет использует кейс-технологию в образовательных проектах для школьников, студентов и молодых специалистов, входящих в стратегическую систему подготовки молодежи компании. Решение инженерных кейсов, основанных на реальных ситуациях, стоящих перед энергокомпаниями, позволяет будущим и молодым энергетикам в максимально сжатые сроки отточить навыки поиска и анализа информации, работы с большим объемом данных, поиска и презентации выработанного решения. Обязательный командный формат работы над кейсом развивает умение работать в коллективе, отстаивать своё решение, применять лидерские качества".

Форум "Энергия молодости" стал одним из мероприятий по работе с персоналом в ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Специалисты компании выступают экспертами при решении инженерных кейсов, читают лекции, также третий год подряд в "Энергии молодости" принимают участие молодые специалисты филиалов ПАО "ФСК ЕЭС". Гостем форума стал директор по корпоративным сервисам Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга Роман Драпиевский: "Вы провели шесть интенсивных дней, включавших интеллектуальные, спортивные и творческие задания. За это время вы набрались опыта, узнали много нового и, уверен, наши молодые специалисты делились со своими командами корпоративным духом энергетиков. Когда вы придете на работу в энергокомпании, вы возьмете какой-то фундамент и с этого форума. Форум также интересная площадка для работодателей, на которой мы можем посмотреть, какие специалисты завтра придут к нам".

Второй год подряд на "Энергии молодости" развивается новый образовательный формат − электротехническое моделирование. В ходе электротехнических практических квестов каждая команда получила индивидуальный сценарий аварийной ситуации, который реализовала на примере микроэнергосистемы, включающей работающие двигатели, освещение, линии и электростанцию.

Выполняя это задание, участники программировали микроконтроллер и рассчитывали параметры противоаварийной автоматики, используя данные, полученные их коллегами во время решения энергетических задач.

Помимо решения профессиональных задач Форум нацелен на развитие личностных компетенций. Для ребят был проведен крупный блок мастер-классов "Энергия личной эффективности", который включал мастер-классы "Правила личной эффективности", "Принципы работы команды", "Вдохновляющее лидерство", Эффективные коммуникации", "Публичные выступления" и "Теория решения изобретательских задач".

Образовательная программа форума "Энергия молодости" включала знакомство участников с работой энергообъектов региона.

Благодаря организационной поддержке АО "СО ЕЭС", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "РусГидро", ПАО "Энел Россия" участники посетили филиал АО "СО ЕЭС" "ОДУ Юга", Подстанцию 330 кВ Ильенко (ПАО "ФСК ЕЭС"), ГЭС 2 и ГАЭС Филиала ПАО "РусГидро" − "Каскад Кубанских ГЭС" и Невинномысскую ГРЭС (ПАО "Энел Россия").

По традиции один из дней "Энергии молодости" был посвящен школьникам: на форуме прошел финал Конкурса инженерных решений Всероссийской конкурсной программы "Энергия старта", где были представлены действующие электротехнические устройства и генераторы для электроснабжения и энергообеспечения в условиях Крайнего Севера, созданные старшеклассниками российских школ.

Лучшими работами были признаны "Электролизёр", который разработали Данила Козлов и Полина Никитина из Лицея №7 г. Минусинска Красноярского края и "Огнегенератор таёжный", авторы которого − Михаил Стрелец и Иван Узлов из Лицея №7 г. Новочеркасска Ростовской области.

"Печь − огнегенератор предназначена для приготовления пищи и энергообеспечения небольших гаджетов и мелкой электроники в походных условиях. За пару часов способна не только порадовать горячим ужином после долгого дня, но и существенно "придать сил" уставшему смартфону, рации или навигатору, без особых усилий зарядив его энергией", − говорят Михаил и Иван.

"Мы создали электролизёр − устройство для выработки водорода посредствам электролиза, который используется, как экологически чистое топливо. У нас было много идей, но самое логичное, как нам кажется, это именно использование воды и электролиза. В своей работе мы сделали акцент на экологичность устройства, так как это актуально в современном мире", − комментируют Данила и Полина.

На площадке форума проходили многочисленные мероприятия партнеров. Так, команда специалистов Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" − "Ставропольэнерго" организовала для участников интеллектуально-психологическую игру с детективным сюжетом "Энергосыщик", моделирующую борьбу добросовестных потребителей с энерговорами.

На площадке "Энергии молодости" прошли мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче: творческий фотоконкурс на тему фестиваля, флэшмоб и креативное командное исполнение официальной песни фестиваля. В рамках экскурсии участников в Филиал АО СО ЕЭС" ОДУ Юга также состоялся диалог молодых и будущих энергетиков со специалистами ОДУ Юга, посвященный принципам энергосбережения в повседневной жизни и вопросам бережного отношения к энергоресурсам.

Образовательную программу дополнили командные интеллектуальные, спортивные и творческие соревнования. Специалисты Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края организовали для участников "Энергии молодости" спортивную программу, в ходе которой юноши и девушки приняли участие в состязаниях по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне!". Помимо этого, на площадке форума прошли соревнования по настольному теннису, шахматам, городскому футболу, городошному спорту и бадминтону.

По итогам Форума были отобраны тридцать лучших участников, которые, по мнению экспертов, заслуживают особого внимания и достойны быть включенными в потенциальный кадровый резерв энергокомпаний.

Победители и призеры, а также обладатели индивидуальных наград "Энергии молодости" получили дипломы, сертификаты и многочисленные памятные подарки от фонда "Надежная смена" и партнеров форума. Главным трофеем чемпионов стал кубок "Энергия победы" имени первого директора фонда "Надежная смена" Надежды Батовой и звание лучшей молодежной энергетической команды 2018 года.

Директор фонда "Надежная смена", директор форума "Энергия молодости" Артём Королёв подвел итоги проекта: "Главное на форуме "Энергия молодости" − это наши участники, которые прошли сложный отбор, те, кто решил связать свою жизнь с электроэнергетикой и развиваться в этой отрасли. Именно благодаря вам наша "Энергия молодости" станет еще ярче!".

Форум "Энергия молодости" проводится в рамках плана совместной работы АО "СО ЕЭС" и ПАО "ФСК ЕЭС" на базе мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО "СО ЕЭС". Оператором плана совместной работы выступает фонд "Надежная смена". Проект реализуется при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Агентства стратегических инициатив, Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", Правительства Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального университета.