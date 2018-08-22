Готовность энергокомплекса Астраханской области к ОЗП составляет 80%

В рамках выполнения ремонтной программы специалисты астраханского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") отремонтировали 2,6 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, 408 трансформаторных подстанций, расчистили от древесно-кустарниковой растительности 400 га просек. Это составляет более 80% от запланированного объема подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

Кроме того, в ходе работ по капитальному ремонту распределительной сети специалисты компании заменили 580 опор, 3,8 тыс. фарфоровых изоляторов на стеклянные, а также 690 ответвлений к частным домовладениям на самонесущий изолированный провод (СИП), более устойчивый к неблагоприятным природным воздействиям, обладающий высокими противопожарными свойствами и практически исключающий несанкционированное подключение к электросети.

Проведенные мероприятия способствуют повышению надежности электроснабжения потребителей, увеличивабт пропускную способность электросетей и снижают вероятность технологических нарушений.