На севере Москвы откроют крупный ТЦ

В Головинском районе на севере Москвы появится двухэтажный ТЦ, площадь которого составит около 513 кв. м, сообщают в Москомстройинвесте.

Как рассказали в пресс-службе комитета, здание комплекса построят на ул. Солнечногорской. В качестве застройщика будет выступать компания "Фридом".

До этого сообщалось, что столичное правительство предоставило разрешение на возведение торгового центра в северо-западной части города, на ул. Митинской.

ИА "Строительство"