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Контракты

На севере Москвы откроют крупный ТЦ

На севере Москвы откроют крупный ТЦ

4 сентября 2018, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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В Головинском районе на севере Москвы появится двухэтажный ТЦ, площадь которого составит около 513 кв. м, сообщают в Москомстройинвесте.

Как рассказали в пресс-службе комитета, здание комплекса построят на ул. Солнечногорской. В качестве застройщика будет выступать компания "Фридом".

До этого сообщалось, что столичное правительство предоставило разрешение на возведение торгового центра в северо-западной части города, на ул. Митинской.

ИА "Строительство"

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