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Контракты

Платную трассу М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой откроют в следующем году

Платную трассу М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой откроют в следующем году

4 сентября 2018, 14:13
Рубрика: Контракты
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Строящаяся скоростная трасса М-11 соединит Москву и Санкт-Петербург уже в следующем году. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

По словам министра, строительство автодороги идет полным ходом и практически вышло на финишную прямую. До сдачи объекта в эксплуатацию осталось всего ничего - завершить благоустройство седьмого и восьмого участков - в Новгородской и Ленинградской областях.

Планируется, что в 2019 году М-11 будет функционировать в полную силу. Это, конечно, на год позднее, чем предполагалось. Но, с другой стороны, всего на год.

ФБА "Экономика сегодня" отмечает, что 1 сентября компания "Автодор" запустила движение на участке трассы с 58 по 97 километр - в обход Солнечногорска и Клина. Ранее в эксплуатацию ввели самый длинный участок между Тверской и Новгородской областями.

Стоимость проезда по трассе в один конец составит около двух тысяч рублей.

КП

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