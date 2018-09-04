В Китае началось строительство первой подлодки для Таиланда

На судостроительной верфи в Ухане в Китае состоялась церемония резки первой стали для головной дизель-электрической подлодки класса S26T, предназначенной для Королевского военно-морского флота Таиланда. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает Jane's.

Контракт на поставку первой подлодки класса S26T подписан в мае 2017 года. Стоимость межгосударственного соглашения составляет около 410 млн долларов США. Согласно этому документу, заказчик должен получить субмарину к 2023 году.

Пока флот Таиланда не располагает ни одной подлодкой. Между тем, большинство соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, включая Вьетнам, Малайзию, Индонезию и Сингапур, в течение последних лет заказали и получили новые субмарины.

Финансовые возможности не позволяют Таиланду сразу заказать серию подлодок, поэтому военные королевства планируют заключить контракты на еще две подлодки в течение нескольких лет.

S26T – экспортный вариант неатомной подлодки класса "Юань" (тип 041, ранее – 039A), принятой на вооружение ВМС Китая. Она оснащена воздухонезависимой силовой установкой. При длине 77,6 метра эта подлодка обладает водоизмещением 3600 тонн. Под водой развивает скорость до 20 узлов. Глубина погружения – 400 метров. Экипаж – 38 человек. Вооружается шестью 533-мм торпедными аппаратами и противокорабельными ракетами.

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