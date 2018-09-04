В Пензе подвели предварительные итоги подготовки к отопительному сезону

Филиал "Мордовский" подвел предварительные итоги подготовки Пензы к отопительному сезону 2018-2019 гг. Выполнено 90 % от объема всех запланированных работ для качественной подготовке к зиме.

В рамках программы "Re: Конструкция" энергетики заменили трубопроводы на шести участках главных городских тепломагистралей (проспект Победы, улицы Кижеватова, Тернопольская, Суворова, два участка на проспекте Строителей) в этом году. На Пензенской ТЭЦ прошел ремонт котла и вспомогательного оборудования.

Всего на подготовку к зиме направлено 592 млн рублей.

"Только на перекладку 20 км (в однотрубном исчислении) тепловых сетей в этом году мы направили порядка 550 млн рублей на замену. 42 млн выделено на ремонт оборудования станций", - подчеркнул директор филиала Андрей Ванин. – Это залог надежной работы в холода".

Сейчас работы проходят на семи участках тепловых сетей. Еще на двух они начнутся на следующей неделе. Кроме того, на Пензенской ТЭЦ-1 ведется первый этап реконструкции плотины.

"В целом ситуация по подготовке филиала к отопительному сезону позитивная. Хорошие темпы работ – одна из гарантий того, что в этом году нас ждет спокойная зима", - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.