В Петербургской ОЭЗ появятся два новых завода за 890 млн рублей

В Петербургской особой экономической зоне построят два новых завода. Экспертный совет одобрил строительство предприятий с общей суммой инвестиций 890 млн рублей.

Компания "ПФ "Элкон" планирует вложить 360 млн рублей в запуск завода площадью 6 тыс. кв. м на территории площадки "Новоорловская". На нем будут выпускать платы и электронные комплектующие.

ПК "ГТС" построит промышленно-исследовательский центр для разработки и производства систем инженерной защиты за 527 млн рублей. Он также расположится на территории "Новоорловской".

Фонтанка.ру