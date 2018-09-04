Воронежский завод "Ламплекс композит" завершает строительство первой очереди за 1,5 млрд рублей

Строительство первого этапа воронежского комплекса "Ламплекс композит" по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов в индустриальном парке (ИП) "Масловский" под Воронежем близится к завершению, сообщили в компании. В течение осени там планируют завершить строительство цеха и смонтировать производственную линию из Германии.

Первая очередь проекта предполагает организацию производства 714 тыс. кв. м фольгированных диэлектриков и технических ламинатов в год, а также 5 млн кв. м препрегов. Объем инвестиций данного этапа составит 1,5 млрд рублей.

На стройплощадку уже доставлены опытные образцы продукции, которые станут основой уникального производства. Они изготовлены в Германии на той же производственной линии, которая будет установлена на воронежском заводе. Немецкая продукция получила высокую оценку от потенциальных потребителей – крупных представителей электротехнической отрасли страны. Сейчас идут переговоры с будущими заказчиками продукции: промпредприятия ожидают изготовления первых партий уже на воронежской площадке, чтобы ознакомиться с их техническими характеристиками.

Воронежское предприятие станет первым и единственным производителем фольгированных диэлектриков в России – продукции мирового уровня качества. В настоящее время большинство отечественных предприятий аналогичного профиля используют морально устаревшее оборудование и не способны конкурировать с зарубежными производителями. Новый завод под Воронежем призван решить эту проблему, обеспечив страну конкурентоспособной продукцией.

Проект по производству фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов в ИП "Масловский" в Воронежской области реализуется по инициативе депутата воронежской облдумы, председателя совета директоров ГК "Черноземье" Андрея Благова. Производство будет представлять собой вертикально-интегрированный комплекс, реализация проекта предполагает три этапа. На первом этапе будет налажен выпуск диэлектриков, технических ламинатов и препрегов. На втором – производство стеклосеток (основной материал для выпуска компонентов первой очереди) объемом 30,15 млн кв.м. На третьем –производство стекловолокна и стеклонити (сырье для продукции второго этапа) мощностью 10 тыс. т волокна в год . Общий объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей. Завершить строительство трех очередей планируется в 2020-2021 годах.

"Время Воронежа"