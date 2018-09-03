По пятьдесят для трейдера
5 сентября 2018, 16:43
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЫСТАВКИ
Приглашаем Вас посетить главное промышленное событие осени – международную специализированную выставку "Технофорум-2018", которая пройдет 22–25 октября в ЦВК "Экспоцентр".
"Технофорум" – одна из ведущих площадок, на которых демонстрируются инновационное технологическое оборудование и передовые идеи в области машиностроения, станкостроения и обработки металлов.
Технофорум представляет современные технологии обработки материалов, интеллектуальные станочные системы, оборудование, приборы, инструмент:
1. Комплексные системы наукоемкого высокопроизводительного технологического оборудования для технического перевооружения производственных предприятий основных перерабатывающих отраслей промышленности.
2. Станочные системы и формообразующее оборудование для обработки металлов, дерева, камня, композиционных, полимерных и др. материалов.
3. Комплексное оснащение станочных систем высокопроизводительным режущим и вспомогательным инструментом, технологической оснасткой.
4. Контрольно-измерительное оборудование, метрология.
5. Ретрофитинг: - технология восстановления потребительских свойств оборудования.
6. Технологические Центры комплексного обслуживания промышленных предприятий.
7. Производственная кооперация. Субконтрактация.
8. Информационные материалы и научно-техническая литература.
9. Аддитивные технологии.
10. Композитные материалы.
Деловая программа
В рамках деловой программы состоится ряд конференций, семинаров, круглых столов, темы которых будут посвящены актуальным вопросам отрасли: механизмам государственной поддержки предприятий промышленного сектора, аддитивному производству и 3D печати, листообработке, перспективным технологиям, оборудованию и разработкам, инновациям в машиностроении, тенденциям рынка.