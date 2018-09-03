Приглашаем Вас посетить главное промыш­лен­ное событие осени – между­на­род­ную специ­а­ли­зи­ро­ван­ную выставку "Технофорум-2018", которая пройдет 22–25 октября в ЦВК "Экспоцентр".

"Технофорум" – одна из ведущих площадок, на которых демонстрируются инновационное технологическое оборудование и передовые идеи в области машиностроения, станкостроения и обработки металлов.

Технофорум представляет современные технологии обработки материалов, интеллектуальные станочные системы, оборудование, приборы, инструмент:

1. Комплексные системы наукоемкого высокопроизводительного технологического оборудования для технического перевооружения производственных предприятий основных перерабатывающих отраслей промышленности.

2. Станочные системы и формообразующее оборудование для обработки металлов, дерева, камня, композиционных, полимерных и др. материалов.

3. Комплексное оснащение станочных систем высокопроизводительным режущим и вспомогательным инструментом, технологической оснасткой.

4. Контрольно-измерительное оборудование, метрология.

5. Ретрофитинг: - технология восстановления потребительских свойств оборудования.

6. Технологические Центры комплексного обслуживания промышленных предприятий.

7. Производственная кооперация. Субконтрактация.

8. Информационные материалы и научно-техническая литература.

9. Аддитивные технологии.

10. Композитные материалы.

Деловая программа

В рамках деловой программы состоится ряд конференций, семинаров, круглых столов, темы которых будут посвящены актуальным вопросам отрасли: механизмам государственной поддержки предприятий промышленного сектора, аддитивному производству и 3D печати, листообработке, перспективным технологиям, оборудованию и разработкам, инновациям в машиностроении, тенденциям рынка.

