Сеть AZIMUT Hotels инвестирует 600 млн. в новый отель в Перми

В столице Прикамья появится гостиница от одного из крупнейших гостиничных операторов. Проект предполагает, что в объект, рассчитанный на 150 номеров, по предварительным оценкам, будет инвестировано около 600 млн. рублей.

Накануне прошла рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с председателем совета директоров AZIMUT Hotels Company Александром Клячиным.

В ходе встречи представитель международной сети отелей сообщил, что готов реализовать инвестиционный проект на территории Перми. Со своей стороны краевые власти готовы оказать содействие в поиске площадки под строительство. Сообщается, что будущий проект гостиницы сохранит архитектурный облик города.

По данным "Коммерсантъ-Прикамье", под нужды гостиницы планируют отдать здание бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4 по договору концессии.

Ирина Ким, директор по маркетингу и связям с общественностью Azimut Hotels Company, в разговоре с "Новостями Перми" информацию не подтвердила:

"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с правительством Пермского края, однако сейчас говорить о площадке еще рано, потому что все находится в процессе согласования и информация о том, где именно будет размещен отель, еще не поступала. По поводу концессии тоже не могу подтвердить информацию".

Отметим, что российская компания Azimut Hotels сейчас насчитывает около семи тысяч номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии и Австрии.

NewsPerm.ru