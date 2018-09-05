Украина построит фармацевтический завод в Узбекистане

Украинское ПАО "Фармак" планирует построить фармацевтический завод в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне председатель Наблюдательного совета "Фармак" и посол Узбекистана в Украине согласовали строительство нового производства. Сумма украинских инвестиций составит 10 миллионов долларов.

"Новое производство расширит ассортимент лекарств, которые выпускаются в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера", – подчеркнул посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Абдуалиев.

В сообщении компании отмечается, что "Фармак" уже 15 лет работает на узбекском рынке и реализует в стране свыше 120 медицинских препаратов.

Sputnik