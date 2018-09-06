Андрей Черезов: "В Дагестане реконструирована треть электросетевой инфраструктуры республики"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов в интервью ТАСС подвёл итоги Всероссийских учений энергетиков в Дагестане, рассказал о планах по модернизации электросетевой инфраструктуры Крыма, а также ответил на вопрос, почему в России снизится число крупных энергоаварий.

Замминистра отметил, что дагестанская энергосистема требует серьёзного вмешательства в управление сетью. По его словам, в регионе наблюдаются большие потери при передаче электроэнергии, существует проблема неплатежей, которая, в частности, связана с тем, что в республике плохо налажен коммерческий учёт.

Андрей Черезов сообщил, что для повышения надежности дагестанской энергосистемы "Россети" инициировали проведение учений энергетиков.

"Компания поставила перед собой задачу переломить сложившуюся ситуацию и дать импульс развитию и модернизации электросетевой инфраструктуры в Дагестане. Для решения этой задачи в республике были мобилизованы довольно серьёзные силы со всей страны - более 2,5 тыс. человек и более 800 единиц техники", - рассказал он.

Андрей Черезов подчеркнул, что инициатива "Россетей" позволила добиться быстрого улучшения состояния дагестанской энергосистемы. За время учений было заменено более 8 тыс. опор линий электропередачи, отремонтировано порядка 400 трансформаторных подстанций, смонтировано более 600 км новых самонесущих изолированных проводов в распредсетях региона, что значительно повысило надёжность энергоснабжения потребителей. Было установлено более 21 тыс. приборов учёта электроэнергии, организован удаленный сбор и передача их показаний.

"Для Дагестана это большой объём работ. В результате учений, по моим оценкам, было реконструировано примерно треть электросетевой инфраструктуры республики", - добавил замминистра.

Говоря о планах по модернизации электросетевой инфраструктуры Крыма, Андрей Черезов рассказал, что согласно Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, до 2020 года предусмотрено порядка 9 млрд руб. для развития сетевой инфраструктуры Крымского полуострова. Эти средства планируется направить из федерального бюджета, в том числе на реконструкцию транзитной линии 110 кВ Южного берега Крыма.

По его словам, проблема этой территории в том, что на южном берегу Крыма в основном расположены санатории, а пропускная способность существующих линий электропередачи, построенных в середине прошлого века, и подстанций ограничена, что сдерживает развитие туристической инфраструктуры на побережье.

"В результате Кабмином было принято решение, что модернизации этой линии имеет первоочерёдное значение и этот транзит должен быть реконструирован", - добавил он.

Андрей Черезов также отметил, что Минэнерго дало поручение разработать программу модернизации линий электропередачи 0,4-10 кВ, так как возраст основного оборудования этого класса напряжения составляет более 50 лет и оно не может гарантировать надёжного энергоснабжения в республике.

"Кабмином Крыма была разработана плановая программа, которая позволила бы постепенно модернизировать "малые сети". Мы сейчас начали рассматривать эту программу. Ее объём составляет порядка 40 млрд руб.", - сказал он.

Кроме этого, замминистра рассказал об утвержденных единых правилах технологического функционирования энергосистемы. По его словам, принятый документ разрабатывался Минэнерго на основе отраслевых стандартов, стандартов компаний и сейчас имеет статус обязательного к исполнению для энергосистем, работающих в составе Единой энергетической системы России.

"Реализация поставленных распоряжением задач не потребует дополнительных инвестиций, потому что оборудование уже имеется и установлено, его нужно только перенастроить в соответствии с требованиями ЕНЭС. В результате это положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей. И крупных энергоаварий в будущем нам удастся избежать", - добавил Андрей Черезов.