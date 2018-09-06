Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" завершает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, своевременной и качественной подготовки энергообъектов к работе в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) в филиале МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") выполнен большой объем работы.



Степень готовности энергетических объектов к прохождению максимума нагрузки на сети оценивает специально созданная комиссия, которая в настоящее время приступила к двухэтапной предварительной проверке качества проведенных работ с выборочным посещением электросетевых объектов.

В рамках подготовки к ОЗП с начала года энергетики произвели комплексный ремонт почти 300 км линий электропередачи различного класса напряжения, 240 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 35 трансформаторов 10/0,4 кВ, а также 12 масляных выключателей 35-110 кВ. На линиях электропередачи энергетики заменили около двух километров грозотроса, более 700 изоляторов, завершили техническое обслуживание линий 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей. В частности, работы проведены на ВЛ 35-110 кВ "Северная – Холодмаш", "ГЭС-1 – ГЭС-2", "Северная – Южная", "Эркен-Шахар – Садовая", "Береговая – Кавказская", "Зеленчук – Карачаевск", "Беломечетская – Георгиевская", "Новая деревня – Эрсакон", "Зеленогорская – Кичи-Балык", "Кичи-Балык – ГАЭС" и др.

Выполнен плановый капитальный и текущий ремонт оборудования на подстанциях 35-110 кВ "Садовая", "Курджиново", "Кош-Хабль", "Преградная", "Сторожевая", "Учкекен", "Академическая", "Зеленчук", "Полевая" и других.

Также специалистами филиала ведется расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Эта работа завершена на площади более 8 га.

Для подготовки персонала к прохождению самого ответственного осенне-зимнего периода и работе в условиях низких температур проведены противоаварийные тренировки, для предотвращения гололедообразования на воздушных линиях, подверженных этому природному явлению, на ВЛ 110 кВ также проводятся пробные плавки гололеда.

В настоящее время в филиале на 100 % укомплектован аварийный запас оборудования и материалов. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности находится 8 оперативно-выездных бригад и две мобильные бригады филиала. В случае масштабного нарушения электроснабжения к возможным восстановительным работам могут быть привлечены 285 специалистов и более 100 единиц техники, в том числе специальной.

Все мероприятия в рамках подготовки к ОЗП 2018-2019 гг., в первую очередь, направлены на повышение надежности и качества электроснабжения населенных пунктов Карачаево-Черкесии и обеспечение бесперебойной работы энергосистемы при прохождении сезона максимальных нагрузок на сети.