Китайские производители алюминия сокращают отставание от прошлого года

В августе объем производства первичного алюминия в Китае составил 3,11 млн. т. Это на 1,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Однако по итогам восьми месяцев национальная алюминиевая отрасль все еще продолжает отставать от прошлогоднего графика. За этот период в Китае было выплавлено 24,05 млн. т металла, что на 1,8% меньше, чем в январе-августе 2017 г.

По оценкам специалистов китайского журнала "Shanghai Metals Market" (SMM), в сентябре китайские компании получат 3,03 млн. т алюминия, превысив уровень сентября 2017 г. на 3,8%. Благодаря этому объем производства за девять месяцев будет только на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Нынешние мощности по выплавке алюминия в Китае оцениваются в 37,36 млн. т в год. Их загрузка в августе составила 89,2%, на 0,3 п.п. меньше, чем месяцем ранее. По оценкам SMM, в сентябре будут введены в строй новые мощности на 200 тыс. т в год.

Впрочем, приоритетным направлением для ведущих китайских алюминиевых компаний становится расширение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, компания Hongqiao Group, по данным властей города Биньчжоу в провинции Шаньдун, анонсировала несколько проектов строительства небольших предприятий, которые будут выпускать алюминиевые сплавы для автомобильной, аэрокосмической и строительной отраслей, а завода графитированных анодов для алюминиевой промышленности на 1,88 млн. т в год.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"