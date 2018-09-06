Правление "Газпрома" одобрило рост инвестпрограммы-2018 на 217,5 млрд руб

Правление "Газпрома" одобрило рост инвестиционной программы на 2018 год на 217,5 миллиарда рублей — до 1,496 триллиона рублей, корректировка связана с ростом инвестиций в проекты производства сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.

"Правление ПАО "Газпром" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2018 год в новых редакциях. В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2018 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 триллион 496,328 миллиардов рублей, что на 217,498 миллиарда рублей больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 года", — говорится в сообщении.

"В том числе на проекты капитального строительства выделено 984,263 миллиарда рублей (рост на 185,835 миллиарда рублей), на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов — 84,806 миллиарда рублей (рост на 43,823 миллиарда рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений — 427,259 миллиарда рублей (снижение на 12,16 миллиарда рублей)", — отмечается в сообщении.

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2018 год связана, в частности, с увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты "Газпрома" в области транспортировки и сжижения природного газа (СПГ). Среди них — развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая", — говорится в сообщении.

Проекты инвестиционной программы и бюджета "Газпрома" в новых редакциях на 2018 год будут внесены на рассмотрение совета директоров компании.

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