Спорткомплекс с футбольным манежем появится возле стадиона "Торпедо"

Выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с футбольным манежем на юге Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. ФОК появится на ул. Восточная, вл. 4А в Даниловском районе, на территории стадиона им. Э.А. Стрельцова.

"Реконструкция стадиона футбольного клуба "Торпедо", который пока играет во втором дивизионе, начнется со строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем", – пояснил О. Антосенко.

Площадь четырехэтажного здания составит 5,3 тыс. кв. м. Тренировки по футболу будут проходить на первом этаже.

На втором этаже для спортсменов оборудуют универсальный и тренажерный залы, сауну, на третьем – зал для борьбы. На четвертом разместятся помещения администрации.

"Разрешение на строительство действует до июля 2020 года. Работы будут вестись за счет средств инвестора", – добавил О. Антосенко.

В дальнейшем планируется реконструировать сам футбольный стадион им. Стрельцова, который будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Кроме того, возведут еще один двухэтажный ФОК с залом бокса на два ринга и гостиницу категории "2 звезды" на 50 мест.

"По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству строительства социально значимых объектов. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок ФОКа. Специалисты Центра экспертиз проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

stroi.mos.ru