В России решили возобновить производство самого большого самолета-амфибии

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Об этом в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018" сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом.

Гидроавиасалон проходит 6-9 сентября в Геленджике. Мероприятие проводится раз в два года на территории аэропорта и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева". Организатор Гидроавиасалона — Минпромторг, устроитель — ОАК.

Характеристики А-40 "Альбатрос"

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) — крупнейший в мире самолет-амфибия. Его разработали как замену Бе-12 (советский противолодочный самолет-амфибия). Максимальная взлетная масса А-40 — 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса.

"Альбатрос" представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением.

В 1986-м прошел его первый полет с суши, через год он впервые поднялся в воздух с воды. Однако проект остановили после распада Советского Союза.

Два года назад начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что новейшие А-40 заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка.

РИА Новости