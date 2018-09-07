LG и Узкимесаноат планируют открыть производство БОПП-пленок в Узбекистане

Корейская компания LG International и АК "Узкимесаноат" подписали рамочное соглашение на создание производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки).

Ранее отмечалось, что инвестиции в проект по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки оцениваются в $40 млн. Организация производства была предусмотрена постановлением президента от 23 августа.

Проектная мощность предприятия может составить 3,5 тыс. тонн. Срок реализации: 2019−2020 годы.

Это не первый проект в СНГ по производству БОПП-пленок. Ранее в 2018 году Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов запустил производство мощностью 21 тыс. тонн пленок в год. В июне была получена пробная партия продукции объемом более 90 тонн.

БОПП-пленки - один из крупнотоннажных видов пленок, получаемых методом плоскощелевой экструзии с последующей двухосной ориентацией. Этот вид пленок благодаря технологичности производства, а также своим свойствам вытесняет с рынка упаковочных материалов традиционные целлофан и фольгу.

Слои пленки изготавливают из разных материалов. Верхний и нижний слои состоят из сополимеров пропилена, а средний, несущий основную нагрузку, – из полипропилена. В зависимости от используемого сырья и способов производства можно получать пленки с широким диапазоном свойств – толщины, прозрачности, прочности и тд.

БОПП-пленки применяются как упаковочный материал в пищевой, текстильной, фармацевтической и других отраслях, из них производят этикетки и самоклеящиеся ленты. Кроме того, из-за высоких показателей объемного электрического сопротивления их используют в производстве конденсаторов и микроэлектроники.

RUPEC