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Инвестиции (проекты)

Россия и Сирия создадут инвесткомпанию для строительства жилья в САР

Россия и Сирия создадут инвесткомпанию для строительства жилья в САР

7 сентября 2018, 15:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО

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Российские и сирийские бизнесмены готовятся создать совместную частную инвестиционную компанию, которая займется строительством жилья в Сирии. Об этом заявил на Российско-сирийском деловом форуме, проходящем в Дамаске, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

"Мы приняли решение совместно с сирийскими коллегами учредить совместную частную инвестиционную компанию, которая займется строительством жилья, - сказал он. - За первые три года мы планируем построить порядка 2 тысяч квартир".

По его словам, этот пилотный проект должен послужить стимулом для прихода на сирийский строительный рынок российских компаний. Также Падалко отметил, что проект инвесткомпании открытый, и учредители надеются на интерес к нему российского бизнеса.

С сирийской стороны проект возглавит известный сирийский бизнесмен Ахмед Ахвали, который в годы войны ни на один день не прекращал работы, хотя его офис находился в 500 метрах от линии фронта и террористы прикладывали все усилия, чтобы заставить Ахвали прекратить работу.

Российскую сторону будет представлять исполнительный директор Российско-сирийского делового совета Лоай Юсеф, на счету которого много успешных поставок гуманитарной помощи в Сирию.

Российская газета

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