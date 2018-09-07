Россия и Сирия создадут инвесткомпанию для строительства жилья в САР

Российские и сирийские бизнесмены готовятся создать совместную частную инвестиционную компанию, которая займется строительством жилья в Сирии. Об этом заявил на Российско-сирийском деловом форуме, проходящем в Дамаске, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

"Мы приняли решение совместно с сирийскими коллегами учредить совместную частную инвестиционную компанию, которая займется строительством жилья, - сказал он. - За первые три года мы планируем построить порядка 2 тысяч квартир".

По его словам, этот пилотный проект должен послужить стимулом для прихода на сирийский строительный рынок российских компаний. Также Падалко отметил, что проект инвесткомпании открытый, и учредители надеются на интерес к нему российского бизнеса.

С сирийской стороны проект возглавит известный сирийский бизнесмен Ахмед Ахвали, который в годы войны ни на один день не прекращал работы, хотя его офис находился в 500 метрах от линии фронта и террористы прикладывали все усилия, чтобы заставить Ахвали прекратить работу.

Российскую сторону будет представлять исполнительный директор Российско-сирийского делового совета Лоай Юсеф, на счету которого много успешных поставок гуманитарной помощи в Сирию.

Российская газета