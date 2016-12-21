Правительство проработает вопросы строительства спортивной инфраструктуры в ДФО

Президент России Владимир Путин во время заседания президиума Государственного совета поручил Правительству России вместе с регионами проработать вопрос строительства и реконструкции спортивных баз на Дальнем Востоке.

"Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине, а летние – в Токио. Наши олимпийские команды должны успешно подготовиться к этим важнейшим стартам. Правительству вместе с регионами нужно проработать вопросы строительства и реконструкции спортивных баз в макрорегионе и представить свои предложения", - подчеркнул Владимир Путин.

О развитии спортивной инфраструктуры и привлечении к занятиям спорта доложил главе государства губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он отметил, что в регионе растет доля граждан, которые систематически занимаются спортом. Их у нас более 46 процентов. По мнению главы региона, мощным импульсом развития спорта станет проведение в феврале 2019 года I зимних Международных игр "Дети Азии". К соревнованиям присоединятся более 20 стран. Свыше 1500 спортсменов вступят в борьбу за медали.

"В регионе уже созданы условия для проведения такого соревнования высокого уровня. Соревнования пройдут по 6 зимним видам спорта. Вся эта инфраструктура после окончания игр будет использована для подготовки российских спортсменов для участия в Олимпиаде 2022 года", - сообщил Олег Кожемяко.

Возможности Сахалина для занятия спортом представлены в экспозиции Сахалинской области на выставке "Улица Дальнего Востока, проходящей в рамках четвертого Восточного экономического форума. Здесь установлены стенды, посвященные I зимним Международных игр "Дети Азии" и горнолыжному курорту - спортивно-туристическому комплексу "Горный воздух". Посетители могут узнать о видах спорта, сроках проведения игр и спортивных объектах. У любого желающего есть возможность пострелять из электронного оружия для биатлона, прокатится на доске для шорт-трека и забить шайбу в хоккейные ворота. На стенде спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" посетители могут воспользоваться 3D-очками, узнать календарь событий на предстоящий сезон и даже поучаствовать в розыгрыше ски-пасса.

Отметим, что во Владивостоке под председательством Президента России Владимира Путина прошло заседание президиума Государственного совета, посвящённое мерам по реализации задач, определённых майским Указом Президента, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, об этом я уже неоднократно говорил. Всем надо действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений", - подчеркнул Владимир Путин.

В заседании президиума Государственного совета приняли участие вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, федеральные министры, дальневосточные губернаторы. Заседание президиума Государственного совета прошло накануне четвертого Восточного экономического форума.